Адвокат назвал способы защититься от оформления кредитов мошенниками

Мошенники могут оформить кредит на жертву в том случае, если у них есть скан паспорта гражданина и СНИЛС. Об этом адвокат Антон Усков предупредил в среду, 14 мая. Он рассказал, как действуют злоумышленники, а также назвал способы обезопасить себя.

Эксперт уточнил, что документы для оформления кредита могут оказаться в руках мошенников в случае утери, а также если человек передавал свои данные третьим лицам посредством интернета или по телефону. Мошенники также могут получить данные через абонементы в фитнес-клуб, библиотеку и так далее.

«То есть, если вы кому-то передаете скан паспорта или данные со СНИЛСа, уже находитесь в опасном положении, потому что возможна утечка информации. Если вы утеряли паспорт, срочно обратитесь за новым. В таком случае прежний станет недействителен, то есть потеряет юридическую силу», — поделился адвокат в беседе с Lenta.Ru.

Усков подчеркнул, что оформление микрозаймов в кредитных организациях не требует серьезной бумажной волокиты, поэтому мошенники легко получат кредит, имея личные данные человека, а спрос за него будет уже с жертвы злоумышленников.

Еще одной уловкой мошенников может стать СМС-уведомление о том, что на человека пробуют оформить кредит, предупредил юрист.

«Это приводит в замешательство жертв злоумышленников, на это и расчет. Не нужно паниковать. Мой совет — найдите информацию об организации, которая якобы пытается оформить на вас кредит. Если она существует, у вас есть возможность отозвать заявку. Если этой организации нет в принципе или в СМС-оповещении не указано название кредитной организации — значит, это очередная уловка мошенников. Обычно в подобных СМС указывают номер, на который вы звоните и вами продолжают манипулировать», — заключил Усков.

Ранее в этот день генеральный директор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова рассказала, что мошенники выдают себя за сотрудников пунктов выдачи и выманивают у россиян СНИЛС, ИНН и коды из СМС, передает RT.

По словам эксперта, набирает популярность схема, когда вам звонят якобы из пункта выдачи заказов (ПВЗ) и предлагают доставить заказанные товары на дом, сообщается на сайте kp.ru.

Директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров рассказал «Известиям», что распознать обман можно по нескольким характерным признакам. В первую очередь должно насторожить неожиданное появление звонка «от службы доставки» без предварительного уведомления через официальное приложение или электронную почту. Особенно тревожный сигнал — если звонящий начинает агрессивно требовать личную информацию: коды подтверждения из СМС, паспортные данные, СНИЛС, ИНН или банковские реквизиты.