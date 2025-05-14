Уиткофф назвал способные присоединиться к Соглашениям Авраама страны

К Соглашениям Авраама о нормализации отношений между арабскими странами и Израилем могут присоединиться до шести государств. Об этом 14 мая сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

«Я действительно уверен, что в ближайшие пару месяцев у нас будет четыре или пять, может быть, шесть стран, которые присоединятся к Соглашениям Авраама, и это станет большим сигналом для мира о внешнеполитических инициативах президента Трампа по содействию миру и стабильности во всем мире», — заявил он в беседе с изданием Brietbart.

Он выразил мнение, что в скором времени можно увидеть потенциал для нормализации отношений Израиля с Ливаном и Сирией. Уиткофф отметил, что от них исходят позитивные реакции в данном вопросе. Кроме того, по его словам, к Соглашениям Авраама могут присоединиться Ливия, Азербайджан и Армения.

Американский спецпосланник подчеркнул, что договоренности являются важной инициативой Трампа. Он отметил, что они способствуют миру и стабильности в регионе в целом.

Газета The Jerusalem Post 10 мая сообщила о планах Трампа объявить о признании США палестинского государства во время своего визита на Ближний Восток в середине мая. Уточнялось, что если такое заявление будет сделано, оно станет значимым шагом, способным изменить расстановку сил в регионе.

11 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о невозможности мира без создания Государства Палестина. Он также призвал всех членов международного сообщества, особенно Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), взять на себя ответственность, «остановить кровопролитие и поддержать палестинский народ».