СМИ допустили признание Трампом палестинского государства в середине мая

Американский президент Дональд Трамп планирует объявить о признании США палестинского государства во время своего визита на Ближний Восток в середине мая. Об этом 10 мая сообщила газета The Jerusalem Post.

«Президент Дональд Трамп выступит с декларацией относительно Государства Палестина и его признания Америкой, а также о создании палестинского государства без присутствия [радикального палестинского движения] ХАМАС», — указано в публикации.

По информации издания, если такое заявление будет сделано, это станет значимым шагом, способным изменить расстановку сил в регионе. Кроме того, ожидается, что к Авраамским соглашениям присоединятся новые страны.

Помимо этого, добавила JP, признание палестинского государства может привести к отмене пошлин для стран Персидского залива.

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 апреля сообщил, что страна может признать государство Палестина этим летом. По его словам, в июне Франция могла бы финализировать движение за взаимное признание Палестины несколькими странами.

11 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о невозможности мира без создания государства Палестина. Он также призвал всех членов международного сообщества, особенно Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), взять на себя ответственность, «остановить кровопролитие и поддержать палестинский народ».