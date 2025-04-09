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Макрон заявил о готовности Франции признать государство Палестина

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Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна может признать государство Палестина этим летом. Об этом он сообщил 9 апреля в эфире телеканала France 5.

«Наша цель состоит в том, чтобы где-то в июне выступить председателями с Саудовской Аравией на конференции, на которой мы могли бы финализировать движение за взаимное признание несколькими странами», — приводит заявление Макрона газета La France.

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8 марта агентство Reuters сообщило, что министры иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании поддержали план арабских стран по реконструкции сектора Газа, который обойдется в $53 млрд и позволит избежать перемещения палестинцев из анклава. Ранее этот план был отвергнут президентом США Дональдом Трампом.

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