Четыре европейские страны поддержали арабский план реконструкции Газы

Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании поддержали план арабских стран по реконструкции сектора Газа, который обойдется в $53 млрд и позволит избежать перемещения палестинцев из анклава. Об этом в субботу, 8 марта, сообщает агентство Reuters.

«План показывает реалистичный путь к восстановлению Газы и обещает, что, в случае его реализации будет обеспечено быстрое и устойчивое улучшение катастрофических условий жизни палестинцев, проживающих в Газе», — говорится в совместном заявлении министров.

План, разработанный Египтом и принятый арабскими лидерами в начале этого месяца, был отвергнут президентом США Дональдом Трампом, уточнило агентство.

Участники саммита Лиги арабских государств по Палестине 4 марта в своей итоговой декларации обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой ввести миротворцев в сектор Газа и на Западный берег реки Иордан. Также в ходе чрезвычайного саммита участниками была единогласно принята предложенная Египтом резолюция по восстановлению сектора Газа.