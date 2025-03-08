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Четыре европейские страны поддержали арабский план реконструкции Газы

Reuters: Франция, ФРГ, Италия и Великобритания поддержали арабский план по Газе
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании поддержали план арабских стран по реконструкции сектора Газа, который обойдется в $53 млрд и позволит избежать перемещения палестинцев из анклава. Об этом в субботу, 8 марта, сообщает агентство Reuters.

«План показывает реалистичный путь к восстановлению Газы и обещает, что, в случае его реализации будет обеспечено быстрое и устойчивое улучшение катастрофических условий жизни палестинцев, проживающих в Газе», — говорится в совместном заявлении министров.

План, разработанный Египтом и принятый арабскими лидерами в начале этого месяца, был отвергнут президентом США Дональдом Трампом, уточнило агентство.

«Два-три года — реалистичный срок для восстановления экономики Газы»
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Участники саммита Лиги арабских государств по Палестине 4 марта в своей итоговой декларации обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой ввести миротворцев в сектор Газа и на Западный берег реки Иордан. Также в ходе чрезвычайного саммита участниками была единогласно принята предложенная Египтом резолюция по восстановлению сектора Газа.

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