Выборы в эпоху Трампа

Второе президентство Дональда Трампа и контроль однопартийцев над обеими палатами конгресса — первый триумвират Республиканской партии за шесть лет — неумолимо приближается к серьезному электоральному испытанию. Парламентские выборы в ноябре 2026 года одной трети от общего состава сената и всего состава палаты представителей не только определят реальную возможность претворять республиканские идеи в букву закона и финансировать их, но и позволят спрогнозировать итоги следующих президентских и очередных парламентских выборов в ноябре 2028-го.

Политический горизонт заключительных двух лет срока Трампа определится конкретными итогами сенатских избирательных кампаний в нескольких ключевых штатах, а в случае с палатой — даже в отдельных десятках районов более чем из 3 тыс. Электоральная механика американской политической системы подразумевает фактически непрерывный избирательный цикл, разрешающийся каждые два года: в полном разгаре подготовка к ноябрьским выборам в конгресс следующего года, которые бесшовно перетекут в подготовку к битве за пост президента и вновь в конгресс двумя годами позже.

Первые 100 дней властного триумвирата республиканцев закономерно привели к некоторому разочарованию американцев в них. Вместе с тем сгущение туч над электоральными перспективами правящей партии не стало неожиданностью: управлять и нести ответственность за положение дел сложнее, нежели риторически оппозиционировать, и в последние десятилетия обе партии испытывали падение рейтингов по завершении «медового месяца» президентства. Ключевой вопрос — в масштабах падения, и республиканские власть имущие уже испытали достаточно серьезное снижение рейтингов в силу отдельных неконвенциональных шагов администрации Трампа при почти единогласной поддержке однопартийцев в конгрессе.

Важнейшей дискуссионной мерой оказалось введение тарифов в духе XIX века против большинства стран мира, которое закономерно привело не только к удорожанию потребительских товаров для самих же американцев, но и к дальнейшему увеличению торгового дефицита для США. Парадоксально, но именно размер торгового дефицита стал основным аргументом Трампа по обнулению статус-кво во внешнеэкономических отношениях и тарифах в качестве инструмента по принудительному приглашению стран к заключению новых сделок и переносу производств на территорию США. И если ставка Трампа на заключение новых торговых соглашений действительно может оправдать себя, то масштабный перенос производств на американскую землю не представляется реализуемым, а главное — так уж необходимым в современных условиях глобальной производственной кооперации, основным успехом которой считается снижение издержек для производителей и цен для потребителей.

Демократические оппозиционеры уже пользуются брешами в поддержке республиканцев в сфере экономики и делают упор на противостоянии тарифам и их сугубо негативным на данный момент следствиям, выступая, как ни парадоксально для современных демократов, в роли защитников преимуществ свободного рынка и снижения торговых барьеров. Республиканцам остается надеяться на позитивный исход экономической турбулентности к ноябрьским выборам следующего года. А пока за отсутствием обещанного ими успеха в деле снижения цен для потребителей они делают ставку на культурные, но куда менее насущные вопросы. Среди них — ожесточенная борьба против программ разнообразия, равенства и инклюзивности, она обрела особый размах в министерстве обороны США, руководитель которого, колоритный Пит Хегсет, вместо реального улучшения бытовых и организационных вопросов Вооруженных сил делает упор на продвижение личного бренда под предлогом патриотических акций.

Ключевая интрига ближайших выборов 2026 года — сохранение контроля Республиканской партии над палатой представителей, которая играет основную роль в одобрении финансирования внутри- и внешнеполитических инициатив. Демократам для возвращения большинства достаточно отвоевать только 3 из 435 кресел при текущем счете 220 против 215, и данный сценарий представляется полностью реализуемым.

В свою очередь возвращение демократами большинства в сенате, который играет ключевую роль в пожизненных назначениях федеральных судей — а среди них преобладают ставленники республиканских президентов — представляется крайне маловероятным в силу значительного превосходства республиканцев: 53 против 47. В зависимости от масштаба успеха демократов на выборах в палату можно будет предсказать и их возможное преимущество на ранних подступах к президентским выборам 2028-го, на которых им будет разумно номинировать центристского, свободнорыночного кандидата.

Таким образом, следует исходить из заката республиканского триумвирата уже через полтора года, а при сохранении текущих политических приоритетов республиканцев и победы демократа над республиканцем на следующих президентских выборах в случае номинирования последними экономического изоляциониста.

Автор — американист, сотрудник НИУ ВШЭ, кандидат политических наук

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