Таксистов проверят на уплату налогов
Таксистов проверят на уплату налогов и наличие спецстраховки. 1 сентября 2025 года обновят электронную систему «Такси». К базе данных подключат реестр всех жителей России. Водителей проверят на регистрацию в качестве самозанятых. Полученная информация позволит выяснить, платит ли таксист налог на доход, передает телеканал «Известия».
Также через систему узнают о наличии разрешения на провоз пассажиров. Проверят у водителей и приобретение специального страхового полиса. Мера распространится более чем на 2 млн таксистов, включая работающих с агрегаторами. В перспективе систему «Такси» подключат к базе ГАИ, где фиксируются все нарушения ПДД. Платформа упростит контроль сферы перевозок и повысит их безопасность.
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