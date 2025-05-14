Глава администрации Бердянска Сауленко ушел в отставку
Глава администрации городского округа Бердянск Александр Сауленко ушел в отставку по собственному желанию. Об этом 14 мая сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Сауленко покидает пост главы администрации городского округа Бердянск в связи с переходом на другое место работы. Депутаты городского совета рассмотрели его заявление о досрочном прекращении полномочий», — написал он в своем Telegram-канале.
Балицкий поблагодарил покидающего свой пост главу администрации Бердянска за работу, смелость и отметил его компетентность.
По словам губернатора, временно исполняющим обязанности главы городской администрации Бердянска назначен Андрей Ковганко.
10 апреля сообщалось, что руководитель администрации Феодосии Игорь Ткаченко также ушел в отставку. Как уточнил глава Республики Крым Сергей Аксенов, временно исполняющим обязанности на пост Ткаченко назначен Владимир Ким.