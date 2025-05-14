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Жителя Кузбасса арестовали за призыв к теракту в День Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Кемеровской области задержали жителя Киселевска за призыв к террористической деятельности во время торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая. Об этом в среду, 14 мая, сообщило главное управление (ГУ) Следственного управления (СУ) Кузбасса.

«3 мая 2025 года фигурант с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интерне разместил в одном из мессенджеров публичный комментарий, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая», — говорится в публикации ведомства в Teleram.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»).

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в региональном СУ СК.

В настоящее время продолжается сбор доказательств.

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Ранее, 6 мая, сообщалось, что суд приговорил жителя Херсонской области к 5,5 года лишения свободы за публичное оправдание терроризма. Фигурант в мессенджере Telegram опубликовал комментарии, которые оправдывали теракт в ТЦ «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года.

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