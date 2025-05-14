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В Алтайском крае тепловоз и два вагона сошли с рельсов

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Фото: t.me/vm_sut
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В Алтайском крае с рельсов сошли тепловоз и два вагона. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.

«По предварительным данным, на станции Тягун в Заринском районе при проведении маневровых работ произошел сход тепловоза, одного вагона и тележки другого вагона без опрокидывания», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

В результате происшествия пострадавших нет. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следователями проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст. 263 УК РФ).

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На строящемся участке железной дороги в поселении Новофедоровское 4 апреля сошел с рельсов ремонтный поезд. По данным источника «Известий», перевернулись три вагона, а травмы, предварительно, получили три человека — у них зафиксированы переломы частей тела.

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