В Новой Москве ремонтный поезд сошел с рельсов
На строящемся участке железной дороги в поселении Новофедоровское в Новой Москве днем сошел с рельсов ремонтный поезд. Об этом 4 апреля сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
«Прокуратурой выясняются обстоятельства схода поезда в поселении Новофедоровское в Новой Москве. По предварительным данным, сегодня днем на строящихся путях произошел сход ремонтного поезда», — написали в Telegram-канале ведомства.
По данным источника «Известий», перевернулись три вагона, в результате травмы получили три человека — у всех зафиксированы переломы частей тела. Один из пострадавших погиб.
Ранее, 2 апреля, в Красноярском крае девять грузовых вагонов сошли с рельсов в районе станции Зеледеево, без их опрокидывания. Вагоны были гружены ломом черных металлов. В результате инцидент вызвал задержку поездов.