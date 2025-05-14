В Амурской области сгорел мост между городом Зея и поселком Поляковский
В Зейском районе сгорел единственный деревянный мост между городом Зея и поселком Поляковский. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.
«Установлено что в ночь на 14 мая на 108-м км дороги сообщения Зея – Поляковский сгорел деревянный мост через ключ «Глубокий» в результате чего транспортное сообщение до населенного пункта отсутствует», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По факту пожара прокуратура начала проверку. Обслуживающая организация принимает меры по оборудованию объезда данного участка дороги, уточнили там.
Причина возгорания пока не установлена.
На юго-западе Сахалина 13 апреля на месте водопроводной трубы разрушилась часть придорожной полосы. В результате происшествия движение всех транспортных средств по трассе, соединяющей города Невельск и Томари с аэропортом Шахтерска, было запрещено.