Часть придорожной полосы обрушилась на юго-западе Сахалина

Часть придорожной полосы обрушилась на месте размещения водопропускной трубы на юго-западе Сахалина, в результате чего власти запретили движение на участке для всех видов транспорта. Об этом в воскресенье, 13 апреля, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Уточняется, что на 143-м км автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск произошло обрушение части земляного полотна в месте размещения водопропускной трубы из-за подтопления талыми водами, в результате чего в 06:00 по местному времени (22:00 мск) участок закрыли для движения.

На место выехали специалисты для оценки объема разрушений и разработки плана действий по устранению аварийной ситуации. Позже в ведомстве сообщили, что на разрушенный участок была направлена техника для аварийно-восстановительных работ, в числе которой автосамосвалы, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры и погрузчики.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) сообщили 14 апреля о приостановке движения через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс» для всех видов транспорта в связи с плохими погодными условиями. Там добавили, что работа пункта пропуска будет налажена после улучшения погодных условий.