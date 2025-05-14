Эксперт дал рекомендации по правильному выбору психолога
При выборе психолога нужно руководствоваться отзывами, искать специалистов внутри профессиональных организаций или клиник ментального здоровья, сказал в интервью «Известиям» декан факультета психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Юрий Зинченко.
«В этих организациях существуют определенные требования к психологу, ключевое — это наличие высшего психологического образования», — отметил он.
Также, по его словам, важен вид высшего образования, так как можно окончить только бакалавриат или магистратуру, а можно — обе ступени.
«Квалифицированным специалистом считается тот, кто отучился пять-шесть лет», — подчеркнул Зинченко.
Сейчас многие прошли программы допобразования и после этого начали считать себя профессиональными психологами, подали заявки на поиск работы в этой области, предупредил он.
Эксперт также отметил, что сейчас нет федерального закона, который регулировал бы оказание психологической помощи и требования к тому, кто ее должен оказывать. Но работа в этом направлении ведется.
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