В половине заменителей онлайн-приложений обнаружили уязвимости

Почти половина (46%) российских веб-приложений содержит критические уязвимости, которые могут привести к утечке данных. Это следует из материалов компании «Солар» (входит в «Ростелеком»), «Известия» ознакомились с документами. Эти бреши опасны не только для частных, но и для корпоративных пользователей — если веб-приложение дает доступ к информационным системам компании, например, к почте. Более половины проанализированных таких программ российских компаний были отмечены низким и средним уровнем защищенности, добавили в компании.

Веб-приложения — это компьютерная программа, которая запускается прямо в браузере. В отличие от мобильных сервисов их не надо скачивать на устройства пользователей, также нет необходимости установки специальных приложений. С их помощью можно совершать платежи, оформлять и отменять подписки, заказывать товары, работать с документами и многое другое. Классические примеры — онлайн-банкинг, интернет-магазины, облачные сервисы для работы с файлами и документами. Между тем, как отмечают юристы, в РФ ужесточается ответственность за утечки персональных данных.

Наличие уязвимостей — проблема, решаемая при их своевременном обнаружении и надлежащем финансировании, но для такой работы нужны стимулы, в число которых входят и санкции, сказал руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. С конца мая этого года ответственность за нарушение законодательства о защите персональных данных значительно ужесточается, напомнил он.

«Ответственность за утечку персональных данных ранжируется в зависимости от количества пострадавших пользователей: если правонарушение коснулось от 1 до 10 тыс. человек, то штраф для юрлица может составить до 5 млн рублей, если от 10 до 100 тыс. — до 10 млн рублей, более 100 тыс. — до 15 млн рублей. Если правонарушение в течение года повторяется, то юрлицо может быть привлечено к оборотному штрафу, который составляет от 1%до 3% от выручки», — отмечает юрист.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Зона отступа: половина заменителей мобильных приложений в РФ небезопасна