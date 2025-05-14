«Мы и наш тренер верим, что можем вернуться в серию с ЦСКА»

УНИКС неудачно проводит полуфинальную серию плей-офф с ЦСКА. Казанцы проиграли действующим чемпионам стартовые три матча и находятся в шаге от вылета. Причем если в первой игре преимущество столичной команды не вызывало сомнений, то во втором и третьем матчах подопечные Велимира Перасовича были близки к успеху, но проваливали концовки. В этом розыгрыше плей-офф одним из лидеров УНИКСа стал форвард сборной России Андрей Лопатин, пополнивший команду летом 2024-го. В третьей игре на его счету 14 очков (5/6 — с игры), три подбора, три передачи и два перехвата. Андрей стал вторым по эффективности в своей команде (20 баллов) после Исмаэля Бако (24). В интервью «Известиям» 26-летний баскетболист отметил, что доволен своей ролью в топ-клубе и считает, что у УНИКСа еще есть возможность побороться с армейцами за выход в финал.

— УНИКС классно провел вторую и третью игру, но в концовке ваша команда действовала без привычной хладнокровности. Как вы это можете объяснить?

— Сейчас решающая стадия сезона, и судьбу матчей решают мелкие детали. В этих играх они сложились в пользу ЦСКА, но не думают что тут стоит говорить о везении или невезении. Отмечу, что в этой серии мы прибавляем от игры к игре. Надеюсь, что в четвертой мы покажем наш лучший баскетбол. У нас очень широкий ростер, в котором много талантливых и атлетичных баскетболистов. Они вполне могут показать большее в серии с ЦСКА.

— Что скажите о своей результативности в третьей игре?

— Если говорить о результативности — естественно, что ее показатели варьируются от матча к матчу. Но каждый игрок вносит и другой вклад в командное взаимодействие. Необходимо учитывать не только личную статистику, но и выполнение тренерских установок. Тем не менее всегда есть в чем прибавлять, поэтому и российские баскетболисты могут на себя брать ответственность и набирать очки.

— Обидно проигрывать при такой поддержке местных болельщиков.

— Всегда обидно проигрывать, особенно дома. Но поддержка наших болельщиков очень ощущается. Приятно играть в атмосфере, когда каждый свисток, каждое движение сопровождается невероятной энергетикой фанатов. Чувствуешь, что весь зал за тебя, и это помогает. Надеюсь, мы отблагодарим их в четвертом матче.

— Реально вернуться в серию с 0:3? В истории баскетбола было всего несколько таких случаев.

— Всё возможно. Мы верим в это, но самое главное, что тренер верит в нас. Теперь мы должны на практике продемонстрировать, что эта вера не пустая.

— Следите за второй полуфинальной серией между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань»?

— За ними не слежу. Могу посмотреть, какой результат, или посмотреть фоном одну-две четверти, когда занимаюсь своими делами. Полностью сконцентрирован на своей серии. Уже без разницы, кого будем обыгрывать в следующем раунде.

— В этом году вы впервые получили значимую роль в топ-клубе. Как это ощущается?

— Очень приятно. Хочу оправдывать доверие тренера. Рад, что это у меня это получается и я получаю удовольствие от процесса. Для меня это действительно первая роль в таком клубе, в такой момент сезона. Этот опыт мне очень пригодится.

— Внимательно следите за Евролигой?

— Смотрю и Евролигу, и НБА, но не могу сказать, что уделяю этому много времени. Ограничиваюсь просмотром хайлайтов и статистики. Концентрируюсь на тренировках, времени с родными и восстановлении.

— В октябре вы говорили, что провели 38 дополнительных тренировок за 31 день. Сейчас поддерживаете такой же темп?

— Перед каждой тренировкой у меня есть индивидуальное занятие. У УНИКСа много тренеров, поэтому каждый игрок приходит в определенное время, и работает дополнительно. Я эти занятия не считаю и не хочу с кем-то соревноваться по таким показателям.

— Перед третьей игрой с ЦСКА ваш партнер по УНИКСу Маркос Найт получил сразу две награды: MVP регулярного сезона по версии игроков Единой лиги («Спорт-Экспресс» второй год подряд провел голосование всех баскетболистов турнира) и приз лучшего «шестого». Рады за Маркоса?

— Конечно рад. Он заслужил эти призы своей игрой. Найт доказывает, что возраст в паспорте ничего не значит. В 35 лет он в полном порядке.