Зарубежная кампания: Путин назвал условия возвращения западных брендов в РФ

Крупные зарубежные компании уже обращались к российским властям с просьбой вернуться на наш рынок. Об этом президент заявил 13 мая на встрече с членами «Деловой России». Москва намерена оценивать многие факторы в отношении их возможной работы в РФ вплоть до политики компаний во время ухода. При этом покинувшим российский рынок западным брендам будет недостаточно просто извиниться за свои заявления: власти будут пускать только те компании, чье появление выгодно стране. Россия намерена исходить из своих национальных интересов, поддерживая отечественный бизнес. Какие еще вопросы беспокоят предпринимателей и что в РФ думают о возможных санкциях в свой адрес — в материале «Известий».

Как РФ относится к угрозам новых санкций ЕС

Владимир Путин 13 мая принял участие в XX съезде «Деловой России»: структура объединила более 10 тыс. бизнесменов, а их суммарная годовая выручка превышает 10 трлн рублей. В этом году мероприятие прошло в гибридном формате: руководство организации было в Кремле с Владимиром Путиным, остальные участники присоединились по ВКС. На связи с Москвой были главы регионов, руководители профильных территориальных органов исполнительной власти. Всего — более 1 тыс. участников.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в рамках XX форума-съезда организации Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков

Предприниматели общались с представителями власти почти три часа и успели обсудить немало волнующих отрасль проблем. В целом государство и бизнес единогласно констатировали, что российская экономика продемонстрировала устойчивость на фоне ухода зарубежных компаний в 2022-м.



— Несмотря на все сложности, на так называемое внешнее давление, все-таки в позапрошлом году мы добились значимого роста — в целом значимого роста и для нашей страны, и для мировой экономики: в позапрошлом году 4,1% рост ВВП, а в прошлом году — 4,3. Сначала тоже правительство посчитало, посмотрело — думали, 4,1 — нет, все-таки после дополнительного подсчета выяснилось [4,3%]. Эти две десятые процента тоже имеют значение, — отметил глава государства.



Такая корректировка ВВП России за 2024 год, по мнению экспертов, продемонстрировала слаженность работы кабмина и бизнеса на фоне санкций, а также взвешенный подход к расчетам экономического роста, без желания показать более высокие результаты: это, в свою очередь, позволяет правильно высчитать план дальнейшего развития той или иной отрасли, пояснил экономист Валерий Корнеев. При этом РФ, по оценкам руководителя «Деловой России» Алексея Репика, готова справиться и с новыми санкциями, которые угрожает ввести Запад.

— Сейчас я уверен в том, что экономический контур безопасности защищен надежно. Вокруг предстоящих возможных переговоров: известные товарищи будут снова строить свои козни, запугивать введением сто-пятисотых пакетов санкций и пугать нас апокалипсисами. Здесь, можно сказать, не выйдет. Мы справились в 2022 году, справимся и сейчас, — сказал Репик.

Председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик во время встречи президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в рамках XX форума-съезда организации Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков



Российские бренды появляются сотнями и тысячами, качество продукции зачастую лучше, поскольку раньше отечественным производителям было трудно пробиться «на полки в магазинах», напомнил президент. Отдельно он отметил привлекательность Донбасса и Новороссии для бизнеса, поскольку там плодородные земли и благодатные для развития туризма условия. Бизнесу «есть во что вкладываться» в четырех регионах, напомнил глава «Деловой России».

Извинения западных компаний за антироссийские высказывания

Президент рассказал, что представители крупного зарубежного бизнеса уже приходят к нему с просьбами вернуться на российский рынок. На этом фоне Владимир Путин заметил: не все иностранные компании три года назад ушли добровольно.

— Были компании, которые не хотели, со слезами уходили, честно, но со слезами: «Давление такое, нам разрушат наш бизнес за океаном, не дадут производить расчетов, в Европе нанесут ущерб». Мы таких все знаем. Я просил правительство иметь это в виду, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Глава государства представил некоторые условия для возвращения иностранного бизнеса: к примеру, страна будет пускать на свой рынок только те зарубежные бренды, чье появление ей выгодно, а для остальных нужно закрыть дорогу. Более того, при оценке перспективы их возвращения нужно учитывать даже поведение зарубежных компаний при уходе из РФ. Россия в любом случае будет ориентироваться на свои национальные задачи: «А если что-то нужно будет учесть с точки зрения интересов нашего бизнеса, прежде всего, будем ориентироваться на ваши интересы, на интересы нашего бизнеса», — пообещал Владимир Путин.



Глава «Деловой России» поделился своим видением ситуации: Алексей Репик призвал не «грести всех под одну гребенку». Поскольку, есть те, кто продолжал инвестировать или ушел с уважением к потребителям, оставив свои активы с возможностью выкупа российскими партнерами. А вот те, кто не выполнил гарантийных обязательств, при возвращении должны возместить ущерб потребителям или бюджету России. Более того, глава структуры считает, что компании, позволившие себе выступать с ярко выраженной антироссийской риторикой, в том числе финансировавшие ВСУ, должны для начала принести публичные извинения. Однако этого, по словам Владимира Путина, недостаточно.



— Если им нужно вернуться на наш рынок, что угодно — придут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно. Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы с прагматической точки зрения, — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин после встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" в рамках XX Форума-съезда организации Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков

«Деловая Россия» предлагает разработать отдельный механизм возвращения западных компаний через создание совместных предприятий с контролем со стороны российских партнеров.

— Если наш бизнес занял эту нишу, проинвестировал, то мы, конечно, должны дать ему (бизнесу. — Ред.) период, чтобы инвестиции окупились. Поэтому мы будем разбирать ситуацию в каждом конкретном случае, исходя из баланса интересов, чтобы люди, которые поверили в перспективы, начали инвестировать во внутренний рынок, получили доходность на внутренний капитал, — сказал министр экономического развития Максим Решетников, выступая на совещании.

Что бизнес думает о ключевой ставке в России

Бизнес, судя по дискуссии, особо волнует ключевая ставка. Совет директоров Банка России 25 апреля принял решение сохранить ее на уровне 21% годовых. Глава государства признал, что одной из ключевых проблем сегодняшней экономики России остается высокая инфляция. И здесь, по словам Путина, нужно «придавить» ее так, чтобы «не заморозить саму экономику».



— Сегодняшние основные инструменты как действуют? <...> Субсидируются кредиты, — сказал российский лидер. — Это значит, чем выше ставка и, соответственно, чем выше ставка не только ключевая, а за ней и кредитных учреждений, тем больше расходы бюджета на это субсидирование. Это понятно. И тогда возникает вопрос, а где эта граница-то и какие кредиты субсидировать?

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

В этом случае государство должно делать выбор в пользу таких проектов, которые считаются жизненно важными для страны и экономики. Другой путь — это гранты, либо прямые субсидии на проект, пояснил президент. «Не в целом на эти кредиты, а на проект. Но в этом случае объемы этих грантов и кредитов тоже будут ограничены. Это очевидная вещь. Мы говорили об этой донастройке», — подытожил он.



На мероприятии руководитель группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин обратился к президенту с просьбой поручить Банку России рассмотреть различные инструменты по стимулированию профессиональных инвесторов, чтобы наполнить рынок высоких технологий их деньгами. Глава государства также обратил внимание, что в России активно работают над привлечением средств инвесторов.



Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров поднял вопрос об изменении ставки НДС для общепита на уровне 3-4%. На инициативу отреагировал глава Минфина Антон Силуанов: он готов обсуждать этот вопрос.

— Коллеги говорят: давайте сделаем для общепита пониженную ставку НДС в 3% с тем, чтобы не было желания дробиться. Такие факты есть, и мы видим, что крупные сети дробятся. Мы готовы рассматривать вопрос относительно 3% без вычета, может быть 3-4%, нужно более внимательно расчеты провести. Такие предложения мы готовы отрабатывать с коллегами, которые работают в общепите, — сказал министр.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Сейчас ставка НДС в России составляет 20%. С 2022-го кафе и рестораны с доходами ниже 2 млрд рублей не платят налог. Льгота была введена как мера поддержки сектора после пандемии.

Значимая миссия «Деловой России», по словам президента, состоит в том, чтобы обозначать барьеры, которые мешают динамичному росту отечественной экономики, а значит, и всей страны по всем направлениям, значимым для государства. Бизнес-объединение создавалось для того, чтобы представлять предпринимателей среднего бизнеса, напомнил политолог Дмитрий Еловский. При этом, по его мнению, от «Деловой России» ожидают внесения системных предложений, в том числе об импортозамещении и решении других государственных задач.