Реклама
Прямой эфир
Мир
СК РФ возбудит дело после осквернения памятника советским солдатам в Молдавии
Мир
Европарламент начал расследование поездки депутатов в Москву на празднование Победы
Мир
В ФРГ сообщили о желании США возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»
Спорт
ISU одобрил заявки 22 россиян на участие в отборе к Олимпиаде-2026
Мир
Эрдоган призвал НАТО не быть частью конфликта на Украине
Мир
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в выборы Румынии
Общество
В Дагестане возбудили дело о терроризме после нападения на полицейских
Мир
В Пакистане заявили о гибели 11 военных в ходе конфликта с Индией
Общество
ГД одобрила законопроект об аресте имущества уехавших из РФ правонарушителей
Мир
В НАТО признали отставание от России в эффективности РЭБ
Культура
Режиссеры из Якутии представят свои проекты на кинорынке в Каннах
Мир
Путин заявил о готовности Запада назло РФ нанести ущерб собственной экономике
Мир
Захарова призвала экс-президента Литвы обсудить ядерные зонтики с Францией
Мир
Лидер АдГ заявила о невозможности переговоров по Украине без учета интересов РФ
Мир
СМИ узнали о мерах ЕС по продлению антироссийских санкций в случае вето Венгрии
Авто
Nissan закроет семь автозаводов вместе с увольнением 15% сотрудников
Мир
Каллас признала желание европейских компаний торговать с Россией
Сюжет:

Эксперт дала советы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ за неделю до них

Эксперт Подсухина: перед ЕГЭ полезно решать задания прошлых лет
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

С приближением экзаменов многие школьники совершают одну и ту же ошибку — пытаются за несколько дней освоить весь курс с нуля. Однако такой подход не только малоэффективен, но и вреден: перегрузка усиливает тревожность, снижает концентрацию и ухудшает общее состояние. Об этом 13 мая «Известиям» рассказала руководитель регионального преподавания MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

Вместо этого эксперт советует сосредоточиться на повторении ключевых тем, особенно тех, которые вызывали трудности раньше.

Она уверена: гораздо полезнее структурировать уже имеющиеся знания — вспомнить основные формулы, определения и алгоритмы решения задач, чем пытаться изучить новый материал в последний момент. Важную роль играет и практика: Подсухина рекомендует решать демоверсии и задания прошлых лет, чтобы привыкнуть к формату экзамена и выявить слабые места. Официальные материалы можно найти на сайте ФИПИ, а дополнительные тренировочные задания с автоматической проверкой — на образовательных платформах.

Аттестация факта: почему учителя не хотят участвовать в госэкзаменах
Где в России меньше всего платят за организацию и проведение ГИА

Эксперт также обращает внимание на пользу видеоразборов сложных тем, которые можно найти в блогах и на каналах, посвященных подготовке к ЕГЭ. Однако, по ее словам, не менее важны и отдых, и режим: прогулки, умеренные физические нагрузки, полноценный сон и питание помогают сохранить концентрацию и снизить уровень стресса.

Накануне экзамена стоит уточнить организационные моменты — маршрут до пункта проведения, список разрешенных предметов и точное расписание. Это поможет чувствовать себя увереннее и избежать лишнего волнения.

«Главное — не переоценивать возможности последнего рывка. Планомерная, спокойная подготовка с акцентом на понимание, а не на запоминание, — лучший союзник школьника на финишной прямой», — отметила специалист.

Ранее, 29 декабря 2024 года, сообщалось, что Минобрнауки РФ установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/26 учебный год. Минимальный балл за экзамен по математике будет составлять 39, по русскому языку — 42, по физике — 39, по иностранному языку — 30, по литературе — 40, по биологии — 39, по географии — 40, по химии — 39, по обществознанию — 45, по истории — 35, по информатике — 44.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025