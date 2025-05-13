Эксперт дала советы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ за неделю до них

С приближением экзаменов многие школьники совершают одну и ту же ошибку — пытаются за несколько дней освоить весь курс с нуля. Однако такой подход не только малоэффективен, но и вреден: перегрузка усиливает тревожность, снижает концентрацию и ухудшает общее состояние. Об этом 13 мая «Известиям» рассказала руководитель регионального преподавания MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

Вместо этого эксперт советует сосредоточиться на повторении ключевых тем, особенно тех, которые вызывали трудности раньше.

Она уверена: гораздо полезнее структурировать уже имеющиеся знания — вспомнить основные формулы, определения и алгоритмы решения задач, чем пытаться изучить новый материал в последний момент. Важную роль играет и практика: Подсухина рекомендует решать демоверсии и задания прошлых лет, чтобы привыкнуть к формату экзамена и выявить слабые места. Официальные материалы можно найти на сайте ФИПИ, а дополнительные тренировочные задания с автоматической проверкой — на образовательных платформах.

Эксперт также обращает внимание на пользу видеоразборов сложных тем, которые можно найти в блогах и на каналах, посвященных подготовке к ЕГЭ. Однако, по ее словам, не менее важны и отдых, и режим: прогулки, умеренные физические нагрузки, полноценный сон и питание помогают сохранить концентрацию и снизить уровень стресса.

Накануне экзамена стоит уточнить организационные моменты — маршрут до пункта проведения, список разрешенных предметов и точное расписание. Это поможет чувствовать себя увереннее и избежать лишнего волнения.

«Главное — не переоценивать возможности последнего рывка. Планомерная, спокойная подготовка с акцентом на понимание, а не на запоминание, — лучший союзник школьника на финишной прямой», — отметила специалист.

Ранее, 29 декабря 2024 года, сообщалось, что Минобрнауки РФ установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/26 учебный год. Минимальный балл за экзамен по математике будет составлять 39, по русскому языку — 42, по физике — 39, по иностранному языку — 30, по литературе — 40, по биологии — 39, по географии — 40, по химии — 39, по обществознанию — 45, по истории — 35, по информатике — 44.