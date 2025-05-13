Герпетолог рассказал о действиях при встрече со змеей

При встрече со змеей лучше не реагировать на нее и не пытаться потрогать, независимо от того, ядовитая рептилия или нет. Об этом 13 мая рассказал «Известиям» доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин.

«Самое правильное — это посмотреть на нее (змею. — Ред.) и пойти дальше. Если это не ядовитая змея, то вообще разницы никакой нет. Если ядовитая, если не будете ее трогать, ничего не произойдет. Когда начинают люди ловить, пытаются убить, <…> палками тыкать и так далее — вот в этой ситуации происходят, к сожалению, неприятности», — пояснил Черлин.

Эксперт добавил, что правила поведения при встрече с пресмыкающимися необходимо объяснять прежде всего детям.

По словам Черлина, змеи в это время года постепенно активизируются практически во всех регионах России. При этом кусаться могут даже неядовитые особи, но первыми эти животные обычно не нападают.

В случае укуса ядовитой змеи, например гадюки, нужно не дать пострадавшему запаниковать: яд действует на нервную систему, поэтому стресс может усугубить положение. Рану следует продезинфицировать и перевязать, а затем незамедлительно обратиться к врачу, порекомендовал герпетолог.

По его словам, на дачных и приусадебных участках змеи могут найти укрытие в дровах, под колесами или в кучах мусора.

«Просто надо внимательно, надо держать участок в чистоте, без всяких завалов мусора и прочего. Особенно если участок находится в том месте, где обычно есть змеи. Но еще раз повторяю: в любом случае не надо паниковать», — заключил Черлин.

Ранее, 11 апреля, герпетолог Евгений Рыбалтовский рассказал, как действовать при укусе гадюки. Если укус произошел, эксперт призвал отсосать яд. Он объяснил, что яд гадюки не всасывается через слизистую оболочку, в основном он разрушается мгновенно. Пострадавшему от укуса необходимо обеспечить обильное питье, как можно меньше двигаться и обратиться за медицинской помощью.