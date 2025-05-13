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Герпетолог рассказал о действиях при встрече со змеей

Черлин: самое правильное решение при встрече со змеей — проигнорировать ее
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Фото: Global Look Press/Matthias Balk
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При встрече со змеей лучше не реагировать на нее и не пытаться потрогать, независимо от того, ядовитая рептилия или нет. Об этом 13 мая рассказал «Известиям» доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин.

«Самое правильное — это посмотреть на нее (змею. — Ред.) и пойти дальше. Если это не ядовитая змея, то вообще разницы никакой нет. Если ядовитая, если не будете ее трогать, ничего не произойдет. Когда начинают люди ловить, пытаются убить, <…> палками тыкать и так далее — вот в этой ситуации происходят, к сожалению, неприятности», — пояснил Черлин.

Эксперт добавил, что правила поведения при встрече с пресмыкающимися необходимо объяснять прежде всего детям.

По словам Черлина, змеи в это время года постепенно активизируются практически во всех регионах России. При этом кусаться могут даже неядовитые особи, но первыми эти животные обычно не нападают.

В случае укуса ядовитой змеи, например гадюки, нужно не дать пострадавшему запаниковать: яд действует на нервную систему, поэтому стресс может усугубить положение. Рану следует продезинфицировать и перевязать, а затем незамедлительно обратиться к врачу, порекомендовал герпетолог.

По его словам, на дачных и приусадебных участках змеи могут найти укрытие в дровах, под колесами или в кучах мусора.

«Просто надо внимательно, надо держать участок в чистоте, без всяких завалов мусора и прочего. Особенно если участок находится в том месте, где обычно есть змеи. Но еще раз повторяю: в любом случае не надо паниковать», — заключил Черлин.

Вот гад: каких змей стоит бояться россиянам
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Ранее, 11 апреля, герпетолог Евгений Рыбалтовский рассказал, как действовать при укусе гадюки. Если укус произошел, эксперт призвал отсосать яд. Он объяснил, что яд гадюки не всасывается через слизистую оболочку, в основном он разрушается мгновенно. Пострадавшему от укуса необходимо обеспечить обильное питье, как можно меньше двигаться и обратиться за медицинской помощью.

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