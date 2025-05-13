Юрист рассказала о способах получить компенсацию за испорченную в кафе одежду
Столкнувшись с порчей одежды в заведении, важно грамотно зафиксировать происшествие и собрать доказательства для получения компенсации. Практикующий юрист, адвокат Адыгейской Республиканской коллегии адвокатов Екатерина Кутузова 13 мая рассказала «Известиям», как действовать в подобных ситуациях, чтобы защитить свои права.
Первым шагом, по ее словам, должно стать официальное обращение к администрации заведения с требованием составить акт о порче имущества. Необходимо сделать фотографии поврежденной вещи, записать контакты свидетелей и сохранить все документы, подтверждающие стоимость одежды — товарные и кассовые чеки. В сложных случаях может потребоваться заключение специалистов химчистки о невозможности восстановления вещи.
Специалист уточнила: размер компенсации определяется с учетом нескольких факторов. Помимо материального ущерба (стоимости вещи или расходов на чистку), можно требовать возмещение морального вреда. Суды учитывают характер повреждений, обстоятельства инцидента и степень вины заведения. Например, если администрация не приняла мер для предотвращения подобных ситуаций, это может увеличить сумму компенсации.
Юрист предупредила о типичных ошибках, которые допускают пострадавшие. Многие не фиксируют факт происшествия на месте, не сохраняют документы о стоимости вещи или затягивают с обращением за компенсацией. Эти просчеты значительно осложняют процесс взыскания ущерба.
«Заведениям рекомендуется ввести стандартные процедуры реагирования: незамедлительно фиксировать происшествия, предлагать компенсации на месте, обучать персонал вежливому взаимодействию с гостями, заключать страховые договоры ответственности, а также хранить видеозаписи с камер для объективного анализа ситуации», — посоветовала Кутузова.
Эксперт обратила внимание: своевременное обращение, правильно собранные доказательства и грамотный подход помогут добиться справедливой компенсации, а ресторанам — сохранить репутацию и снизить юридические риски.
Ранее, 20 марта, сообщалось, что средний чек россиян в ресторанах и кафе вырос на 13%. В ресторанах и барах за год средний чек увеличился на 12%, до 2,1 тыс. рублей, в кафе и столовых — на 11%, до 781 рубля, в точках фастфуда — на 14%, до 512 рублей.