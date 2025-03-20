Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-80 нанесли огневое поражение ВСУ на южнодонецком направлении
Происшествия
Порядка 30 домов повреждены в Энгельсе в результате атаки БПЛА
Мир
Нетаньяху подарил сенатору США серебряный пейджер в честь операции в Ливане
Мир
Трамп указал на необходимость поддерживать отношения с РФ
Мир
Паводок отошел от 74 домов в Ашинском районе Челябинской области
Мир
Ватикан сообщил об улучшении состояния папы римского
Мир
Bloomberg сообщило об отказе Великобритании остановить поставки оружия Киеву
Мир
Йеменские хуситы заявили об ударе ракетами и дронами по американскому авианосцу
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 20 марта
Общество
С бывших чиновников Курской области взыскали более 4,1 млрд рублей в пользу РФ
Происшествия
Водитель автомобиля погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе М-10
Экономика
Аналитики зафиксировали стагнацию стоимости жилья всех форматов
Общество
Средний чек россиян в ресторанах и кафе вырос на 13%
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкой НПО
Общество
По искам Генпрокуратуры были изъяты 2,4 трлн рублей у пяти компаний
Мир
Захарова назвала принудительную мобилизацию на Украине геноцидом народа
Общество
ФСБ России задержала жительницу Джанкойского района Крыма за госизмену

Средний чек россиян в ресторанах и кафе вырос на 13%

«Чек Индекс»: жители страны стали больше тратить в ресторанах и точках фастфуда
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

С 1 января по 15 марта средний чек россиян в ресторанах, кафе и точках фастфуда достиг 1,3 тыс. рублей, что на 13% больше? чем в прошлом году. Об этом свидетельствует статистика аналитического ресурса «Чек Индекс», с которой 20 марта ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно его данным, в ресторанах и барах за год средний чек увеличился на 12%, до 2,1 тыс. рублей, в кафе и столовых — на 11%, до 781 рубля, в точках фастфуда — на 14%, до 512 рублей. В первом квартале 2025 года сфера общепита стала зависима от погоды. В теплые и ясные дни зимы россияне выбирали прогулки и перекусы на улице.

«В ресторанной индустрии фиксируется снижение продаж на фоне высокой базы прошлого года, когда из-за январских морозов многие предпочитали теплые помещения», — заключили эксперты.

Специалисты связали рост спроса на питание вне дома с развитием интернет-заказов, увеличением деловой активности, внутреннего туризма и увеличением реальных располагаемых доходов россиян.

Гении местные: как в России растет интерес к региональным ресторанам
И за какими локальными продуктами и блюдами россияне отправляются в гастрономические путешествия

Ранее, 7 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальные доходы россиян за год выросли на 8,4%. Он добавил, что реальная зарплата за 11 месяцев выросла на 8,7%. Мишустин пояснил, что инфляция не смогла уменьшить доходы населения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025