Борьба за власть

В Триполи, столице Ливии, вечером 12 мая произошли боевые столкновения между представителями разных отрядов вооруженной милиции, интегрированных в децентрализованную систему управления силовыми структурами под эгидой Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамида Дбейбы. Нарушившие привычный ритм жизни большого города и привлекшие широкое внимание иностранных наблюдателей, включая дипломатов и представителей МООНПЛ (Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии), перестрелки с применением тяжелых вооружений продолжались в разных районах густонаселенной столичной агломерации всю ночь и закончились к утру.

Основные события развернулись в районе Абу-Салим и близ столичного международного аэропорта, входивших в зону контроля и ответственности так называемого Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности, — формальной шапочной структуры, созданной в интересах институционализации и легализации вооруженных отрядов милиции и городских молодежных банд в рамках МВД при сохранении внутренней автономии и самоуправления. Де-факто речь шла не о хаотичных и спорадичных столкновениях, а о хорошо спланированных и подготовленных действиях в рамках военно-полицейской операции, направленной на захват стратегических объектов инфраструктуры, задержание офицеров и командиров, разоружение отрядов аппарата и подчинение их людских и материальных ресурсов другим лояльным ПНЕ силам.

Краткосрочной, но заметной активизации военных действий в столице предшествовала таинственная гибель полевого командира времен гражданских войн Абдельгани аль-Кикли по прозвищу Ганива. Таинственности и важности этому событию придает тот факт, что, по поступающим данным, его смерть носила насильственный характер и случилась в тот момент, когда аль-Кикли по приглашению руководства МВД прибыл в расположении 444 бригады для участия в ведомственном совещании. Именно гибель аль-Кикли стала сигналом для начала активных действий против его сторонников и последователей в Триполи, ослабив или вовсе парализовав процессы принятия решений и управления в подчиненных ему структурах и формированиях.

До недавних пор Абдельгани аль-Кикли занимал пост главы Службы безопасности при президентском совете и одновременно возглавлял руководящие структуры аппарата, при этом его отношения как с руководством МВД, так и с ближайшим окружением премьер-министра оставались крайне сложными и неоднозначными. Значимость фигуре Ганивы придавало то, что Аппарат по поддержанию безопасности и стабильности буквально представлял собой его личную армию, преданную исключительно ему и обслуживающую политические и экономические интересы своего хозяина и его партнеров.

Эти интересы простирались далеко за пределы районного и муниципального уровней, а также не ограничивались лишь сектором низовой теневой экономики и криминала. Вооруженные отряды аль-Кикли обеспечивали силовую поддержку и охрану его ставленникам и сторонникам в государственной бюрократии и силовых структурах, руководстве Центрального банка и менеджменте Ливийской национальной нефтяной компании. Пополняемые уроженцами Абу-Салима и других районов Триполи вооруженные формирования воспринимались многими представителями столичного политического класса как действенный инструмент сопротивления «мисуратизации» государственной бюрократии, усилившейся с приходом уроженца города Мисурата Абдельхамида Дбейбы на пост премьер-министра и главы ПНЕ в 2021 году.

После завершения активной фазы второй гражданской войны (2015–2020) Триполи неоднократно становился местом боевых столкновений между различными отрядами милиции, ключевой целью которых было и остается удержание и перераспределение контроля над финансовыми ресурсами и инфраструктурой, способной обеспечивать их экономические нужды и накопление капитала в целях обогащения.

В декабре 2021 года вооруженные отряды, не заинтересованные в восстановлении государственной монополии на применение насилия, успешно способствовали срыву процесса организации и проведения президентских и парламентских выборов. В 2022 году с их стороны предпринимались попытки саботировать работу ПНЕ, принудить его членов к отставке и способствовать формированию альтернативного кабинета, более расположенного учитывать интересы и потребности милиций и их военачальников, — дельцов от «экономики военного времени» и ключевых бенефициаров продолжающегося в стране хаоса и разрухи.

В 2023–2024 годах Абдельгани аль-Кикли, с одной стороны, старательно саботировал работу по выстраиванию единой системы субординации и подчинения внутри МВД и министерства обороны ПНЕ, а с другой — активно включался в борьбу старого и нового руководства Центрального банка на фоне инициированного премьер-министром аудита.

На этом фоне Дбейба способствовал продвижению на пост министра внутренних дел Имада Трабелси, который сам, будучи выходцем из вооруженной милиции, выступил проводником политики ПНЕ по централизации управления силовыми структурами, лишь формально собранными до того под эгидой МВД, но пользовавшимися колоссальной автономией. Так, например, восстановив контроль над пограничными переходами на границе с Тунисом, Дбейба и Трабелси лишили военизированные группировки и их лидеров стабильного источника доходов от контрабанды топлива, медикаментов и продовольствия. Поддержанные организационно и финансово Италией и Европейским союзом действия против незаконной миграции не столько способствовали сокращению ее объемов, сколько позволили перенаправить доходы от организации людских перевозок от нелояльных ПНЕ группировок к лояльным.

Насколько можно судить по имеющимся данным, перехват контроля над Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности прошел с учетом накопленного МВД опыта сравнительно быстро и гладко. По поступающим данным, руководители аппарата из числа приближенных к аль-Кикли командиров покинули Триполи, не сумев или не пожелав оказать организованного сопротивления, поэтому о дальнейшей эскалации говорить не приходится. Ограниченные по масштабу и временному периоду перестрелки и сравнительно небольшое число потерь с обеих сторон, о которых заявляют ливийские источники, свидетельствуют о том, что сопротивление было минимальным и плохо организованным. Участие в разделе наследия аль-Кикли могут принять также те его бывшие союзники и соратники, кто примет новые правила игры и поддержит дальнейшие действия ПНЕ по установлению нового порядка.

Таким образом, ликвидация Абдельгани аль-Кикли и раздел зоны его влияния, собранных людских и материальных активов, органичным образом вписывается в проводимую Правительством национального единства последовательную политику по укреплению власти на северо-западе Ливии. По сравнению с куда менее населенными, но более обширными восточными и южными территориями страны, находящимися под военным и политическим контролем Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, процесс «собирания земель» северо-запада, где проживает более трех четвертей всех ливийцев, стал весьма трудоемким и продолжительным для Дбейбы, но тем не менее последовательно продолжается.

Хроническая слабость государственных институтов и ничем не ограниченная вольница вооруженных милиций создали на северо-западе Ливии предельно благоприятные условия не только для роста коррупции и снижения качества и уровня жизни, ослабления общественной безопасности и инвестиционной привлекательности, но и для неконтролируемого проникновения иностранных игроков в ущерб интересам ливийской экономики и национальной безопасности. Если соседние североафриканские государства Алжир и Тунис, опасаясь экспансии экстремизма, терроризма и криминала из ливийской зоны нестабильности на свою территорию, многие годы делали ставку на усиление контроля и охраны границы, то Италия и Турция осуществляли широкомасштабную экспансию в государственное управление, экономику и сектор безопасности Ливии.

Буквально нанимая и используя разную милицию для осуществления контроля над потоками нелегальных мигрантов, следующих из Африки Южнее Сахары в Европу, итальянские власти стимулировали и поощряли аппетиты ее лидеров, превративших торговлю людьми в эффективный и приносящий колоссальную прибыль бизнес. Еще более масштабным и последовательным оказалось проникновение Турции, сумевшей закрепить свои позиции в разных сферах — экономике, политике и безопасности.

С одной стороны, политика Дбейбы отвечает интересам внешних игроков, поскольку способствует повышению уровня безопасности и снижению неопределенности в Ливии. Но с другой, чем сильнее становятся позиции национального правительства, тем меньше ему нужна чрезмерная опека со стороны внешних патронов, чьи аппетиты часто растут чрезмерно. А потому вооруженные милиции и их руководители, представляющие собой не только угрозу, но и эффективный инструмент продвижения интересов, еще не скоро полностью сойдут с политической арены Ливии.

Автор — сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт клуба «Валдай»

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