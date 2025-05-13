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Путин указал на инвестиционный потенциал Донбасса и Новороссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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У российского бизнеса есть реальные возможности для вложений в новых регионах страны, Донбасс и Новороссию отличают благоприятные условия как для сельского хозяйства, так и для развития туризма. Об этом 13 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Там (в Донбассе и Новороссии. — Ред.) есть во что вкладываться. Там и земли такие очень плодородные, что касается сельского хозяйства, и благодатные с точки зрения развития туризма. <...> Здесь есть над чем работать, действительно привлекательные условия», — заявил он.

Глава государства также указал на необходимость системного подхода к земельным вопросам и сокращения административных барьеров. По его словам, в ряде случаев пока не хватает документов и ясного правового статуса, однако процесс должен быть упрощен.

«Надо выработать общий порядок. И надо его разбюрократить максимально, вне зависимости от того, что было раньше. Надо исходить из того, что есть сейчас и в чем заинтересована страна и эти регионы», — добавил президент.

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 9 февраля заявил, что 270 компаний стали резидентами свободной экономической зоны (СЭЗ) в регионах Донбасса и Новороссии, а объем их инвестиций достиг 116,8 млрд рублей. Хуснуллин отметил, что цель программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей — создание благоприятной обстановки для инвестиций и достижение к 2030 году среднероссийских показателей качества жизни.

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