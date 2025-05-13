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В Госдуме развеяли мифы о налоговых вычетах

Депутат ГД Чаплин: налоговый вычет могут получить все, кто платит в России НДФЛ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин поделился во вторник, 13 мая, информацией о главных заблуждениях в сфере налоговых вычетов.

По его словам, один из самых распространенных мифов заключается в том, что налоговый вычет можно получить только при покупке жилья.

Депутат напомнил, что существует несколько видов вычетов, включая имущественные, социальные, стандартные и инвестиционные, например, при оплате лечения или обучения. Он объяснил, что в таком случае граждане имеют право вернуть 13% от потраченной суммы в пределах установленных лимитов. Также многие заблуждаются, думая, что налоговый вычет предоставляется автоматически и может покрыть все расходы, добавил парламентарий.

«Даже если вы приобрели квартиру, но не подали декларацию, вы не сможете воспользоваться своим правом на вычет», — сказал политик в разговоре с Lenta.Ru.

«Существуют определенные лимиты. Например, по имущественному вычету максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет 2 млн рублей. Для социальных вычетов также установлены свои ограничения. Если вы потратили 500 тыс. рублей на лечение, но максимальный размер вычета составляет 120 тыс. рублей, то вы сможете вернуть только 13% от этой суммы», — объяснил он.

Чаплин подчеркнул, что налоговый вычет могут получить все граждане, выплачивающие государству НДФЛ, включая самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

«Вычет предоставляется только тому, кто фактически оплатил услугу или является собственником объекта. Если мать оплатила лечение ребенка, но документы оформлены на отца, то только отец имеет право на получение вычета», — заключил депутат.

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Ранее в этот день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, как оформить налоговый вычет за ремонт квартиры, передает RT. Депутат отметила, что для получения вычета на ремонт следует написать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС).

13 марта доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что вернуть более миллиона рублей при покупке жилья в ипотеку граждане могут в случае уплаты НДФЛ по ставке в 22%, передает НСН.

20 февраля юрист Мадина Тебуева в беседе с «Известиями» рассказала, что налоговый вычет можно получить только за те услуги, которые предоставляются организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП), зарегистрированными в официальном реестре операторов физкультурно-оздоровительных услуг. По ее словам, компенсацию выплачивают на определенные категории расходов, включая затраты на спорт и фитнес.

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