Полетная конструкция: суд рассмотрит национализацию Домодедово

Арбитражный суд Московской области 14 мая проведет основные слушания по иску Генпрокуратуры о национализации аэропорта Домодедово. В 2016 году его основной владелец Дмитрий Каменщик купил активы авиахаба через иностранных физлиц и офшоры, что позволило ему скрыть свой статус приобретателя, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. По версии Генпрокуратуры, с того момента Каменщик и его компаньон Валерий Коган вывели из России более 18 млрд рублей под видом выплаты долгов иностранным кредиторам и дивидендов. О схеме покупки аэропорта и влиянии возможной национализации Домодедово на работе авиаотрасли — в материале «Известий».

Почему Домодедово хотят национализировать

В среду, 14 мая, арбитражный суд Московской области проведет слушания по иску Генпрокуратуры к основному владельцу аэропорта Домодедово и более двух десятков связанных с ним компаний и нескольких физлиц. В иске надзорное ведомство просит суд признать ничтожной всю цепочку сделок по покупке аэропорта Дмитрием Каменщиком в 2016 году.

Активы приобретались через иностранные офшоры с целью скрыть настоящего владельца аэропорта, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Иностранные граждане и сейчас входят в органы управления аэропортом. Такая схема противоречит закону РФ , поэтому у суда будут все основания признать сделки ничтожными и обратить Домодедово в доход государства, полагает источник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В иске за подписью заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева говорится, в частности, что основной владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и его компаньон Валерий Коган являются резидентами иностранных государств. Каменщик имеет гражданство Турции и ОАЭ, а Коган — Израиля.

Прокуроры проследили цепочку сделок и выяснили следующие подробности.

В 2016 году Дмитрий Каменщик «решил установить контроль над аэропортом Домодедово ввиду его высокой ликвидности и доходности». До этого, с 2002 по 2016 год, аэропортом владела компания «ДМЕ Лимитед». Ее акции принадлежали гражданам острова Мэн (коронное владение Британской короны, офшорная зона) Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%).

В 2016 году 100% акций «ДМЕ Лимитед» приобрела компания «Аламо Лимитед», зарегистрированная на Мальте. Прокуроры выяснили, что единственным акционером «Аламо Лимитед» на тот момент была кипрская трастовая компания «Аламо (трасти) Си Вай Лимитед», владельцем которой в тот же период был Дмитрий Каменщик.

Дмитрий Каменщик Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В Генпрокуратуре считают, что Каменщик и Коган «использовали подконтрольные офшорные структуры для сокрытия своего статуса приобретателя при скупке стратегических активов».

В декабре 2016 года новые владельцы, как считают прокуроры, решили «законспирировать активы Домодедово и перевели их в нидерландские и мальтийские фонды, а в состав органов управления ввели граждан этих стран.

Привет из Нидерландов

Сейчас 90% акций «ДМЕ Лимитед» принадлежит нидерландскому фонду «ДМЕ Административ Фаундейшн» и 10% — мальтийскому фонду «Атлант Фаундейшн», сообщил источник издания.

Учредителем обоих фондов является Дмитрий Каменщик, а постоянными членами совета фонда «Атлант Фаундейшн» — гражданин Нидерландов Пауль Йоханнес Антониус Вилбринк и гражданин Испании Альваро Сикре Пизнес. Устав организации предполагает участие в управлении как минимум двух членов совета, то есть самостоятельно, без участия иностранных компаньонов Дмитрий Каменщик управлять фондом не может.

«Таким образом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Нидерландов, имеют право контроля над стратегическим объектом Домодедово», — подчеркивается в иске.

Фото: Getty Images/Yuriko Nakao

Кроме того, в надзорном ведомстве полагают, что владельцы аэропорта «обременили его кредитными обязательствами в пользу иностранных инвесторов» — ирландской компании DME Airport Designated Activity Company, которая приобрела еврооблигации Домодедово на сумму более $ 450 млн. Однако на модернизацию аэропорта эти деньги не пошли, владельцы «распределили их между собой», считают прокуроры.

После покупки аэропорта его собственники расширили свои активы за счет создания в их структуре новых компаний. Так, в состав холдинга вошли 25 российских юрлиц, каждое из которых имеет стратегическое значение , подчеркивается в иске. Эти компании управляют аэродромной инфраструктурой и аэропортом, пассажирским терминалом, грузовым и топливозаправочным комплексами, занимаются сопровождением IT-инфраструктуры, авиационной безопасностью, медицинским и учебным сервисами. Все эти организации выступают ответчиками по иску.

В 2024 году владельцы Домодедово «решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля» над этими предприятиями. Для этого они обратились в ФАС с ходатайствами о согласовании сделок по передаче указанных предприятий под контроль российского ООО «ДМЕ Холдинг» и получили одобрение. При этом данных об иностранном участии не предоставили, чем ввели правкомиссию и ФАС в заблуждение, считают прокуроры.

«В результате правительственная комиссия и ФАС России, будучи введенные Дмитрием Каменщиком и Валерием Коганом в заблуждение, согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО «ДМЕ Холдинг», — говорится в документе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Таким образом, полагают прокуроры, ответчики совершили «ряд взаимосвязанных ничтожных сделок». А выделенные государством бюджетные деньги на развитие и модернизацию аэропорта расходовали «бесконтрольно» и «похищали».

С 2021 по 2023 год компании, владевшие аэропортом, перечислили иностранному кредитору «Асьенда Инвестментс Лимитед» более 18 млрд рублей, отмечается в иске. Еще более 600 млн рублей в 2022–2023 годах бенефициары Домодедово вывели из России на личные нужды под видом дивидендов.

Под внешним управлением

Окончательно признать сделки по покупке Домодедово ничтожными по закону может только суд , в который и обратилась Генпрокуратура.

Однако фактически аэропорт уже более трех месяцев находится под внешним управлением Росавиации. Такую меру 1 февраля 2025 года ввел арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры, сообщали «Известия». Также суд принял в отношении структур Домодедово обеспечительные меры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Государство не заинтересовано в прямом управлении активами аэропорта, отметил в разговоре с «Известиями» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Если национализация произойдет, актив, полагает он, будет оперативно подготовлен к продаже, после чего начнется поиск нового частного инвестора.

— Домодедово, если говорить в целом о совокупности всех находящихся в холдинге компаний, успешный и эффективный бизнес, поэтому желающих приобрести этот актив может быть немало, — сказал эксперт. — Это и российские структуры, специализирующиеся на аэропортовой деятельности, и крупные банки, и даже иностранные инвестфонды.

Сейчас аэропорт работает без сбоев, с пассажиропотоком справляется с легкостью, добавил Олег Пантелеев.

— Полагаю, что на будущие показатели будет в большей степени влиять общая ситуация в авиаотрасли, каков будет спрос на полеты в Москву, как будет развиваться авиакомпания S7 [для которой Домодедово — базовый аэропорт], будет ли она и дальше сокращать присутствие в столице или в какой-то момент возобновит развитие столичной базы, — резюмировал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Законом для иностранных инвесторов установлен запрет на право осуществления видов деятельности, имеющих стратегическое значение. На этот закон, как правило, и ссылается прокуратура при подаче подобных исков, пояснил «Известиям» партнер адвокатского бюро NSP Роман Макаров.

— Правда, теперь Генпрокуратура стала понимать этот закон расширительно и причислять к числу иностранных инвесторов всех граждан России, у которых есть второй паспорт, — сказал адвокат. — На таком основании были изъяты активы ООО «Зарубинская база флота», АО «Калининградский морской торговый порт», АО «Сясьский ЦБК» и ряда иных предприятий.

Также расширительно, считает Роман Макаров, прокуратура толкует и перечень отраслей и предприятий, являющихся стратегическими, относя к ним, например, склады компании Raven Russia (были переданы Росимуществу в феврале этого года). Активы же таких крупнейших компаний, как «Макфа» и «Рольф», были изъяты по коррупционным основаниям. В этом их отличие от иска к Домодедово.

При рассмотрении требований прокуратуры суд наверняка учтет, что за годы частного владения аэропорт Домодедово кардинально изменился, фактически с момента приватизации он построен заново, полагает адвокат.

— На мой взгляд, учет вложений собственника — необходимая часть рассмотрения такого дела, — сказал адвокат. — Иное противоречит требованиям справедливости. Даже в делах, связанных с изъятием у чиновников коррупционных доходов, должен осуществляться подсчет сальдо между доходами и расходами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

У Генпрокуратуры большие шансы на победу в суде первой инстанции, а пересмотр такого рода дел возможен в большинстве случаев только на уровне Верховного суда, полагает собеседник «Известий».

Издание запросило Росавиацию и «ДМЕ Холдинг» о том, как может сложиться судьба аэропорта Домодедово в случае его национализации.