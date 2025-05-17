Только спокойствие: как поддержать детей во время ЕГЭ

С 23 мая по всей стране старшеклассники начнут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что все регионы России готовы к проведению основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ). Ежегодно в это время подростки сталкиваются со стрессом и чувством неизвестности, на которых стремятся сыграть злоумышленники. «Известия» выяснили, как справиться с тревожностью в этот период и не попасться на уловки мошенников.

Что изменилось в ЕГЭ 2025 года

Задания ЕГЭ меняются каждый год . Они составлены таким образом, что для их прохождения недостаточно простого заучивания — нужно разбираться в темах и уметь аргументировать свою точку зрения . Примеры из банка заданий Федерального института педагогических измерений заранее известны, поэтому преподаватели и ученики часто не один год занимаются подготовкой. В 2025 году контрольно-измерительные материалы (КИМ), как и раньше, состоят из элементов, направленных на применение навыков анализа информации, решения задач, включая практические, развернутого объяснения, аргументации и т.д.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Нововведения в КИМ включают добавленные задания в одних случаях и уточнение критериев в других. Речь идет об информатике, иностранных языках, русском и литературе, физике и химии. Так, минимальный порог для сочинения по русскому языку увеличен с 69 до 99 слов. Если ученик сдаст работу с меньшим количеством слов, она будет аннулирована. Тестовую часть экзамена по литературе усложнили, а письменную обещают сделать более конкретизированной и прозрачной.

В информатике 27-е задание сформировано так, чтобы проверить умение выполнять последовательность задач, связанных с анализом информации: сбор первичных данных, очистка, оценка их качества, выбор и построение модели, преобразование, визуализация, интерпретация результатов.

Как будет проходить ЕГЭ на приграничных территориях и в новых регионах

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев 19 декабря 2024 года во время посещения Курской области обсудил вопросы сдачи ЕГЭ выпускниками школ и вступительных экзаменов в вузы. По его словам, выпускники школ из приграничных районов, попавшие в перечень Минпросвещения, смогут сдать сдавать ЕГЭ по желанию или в форме государственного выпускного экзамена.

— Выпускники смогут поступать в любой вуз Российской Федерации, если они не сдавали ЕГЭ, на основе вступительных испытаний высших учебных заведений, — сообщил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На запрос «Известий» о формате проведения ЕГЭ в Рособрнадзоре ответили, что дистанционная сдача экзамена не предусмотрена. Однако в Белгородской области в целях обеспечения безопасности ЕГЭ проведут в два дня для распределения потоков выпускников. Экзамен по математике базового и профильного уровня будет проводиться 26 и 27 мая, а по русскому языку — 29 и 30 мая 2025 года , сообщили в ведомстве.

В Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) будет проводиться в форме промежуточной аттестации, либо, по выбору самого выпускника, в форме ЕГЭ , заявили в Рособрнадзоре.

Как школьникам справиться с тревогой и подготовиться к ЕГЭ

Школьники находятся в фоновом состоянии тревоги из-за разговоров о предстоящем поступлении и экзаменов. Страх может появиться из-за мыслей о будущем и результатах экзамена. Не исключено, что из-за волнения дети забудут информацию, которую знали , рассказала в беседе с «Известиями» практикующий клинический психолог, руководитель Центра семейной и детской психологии Вероника Казанцева.

Фото: Getty Images/Tom Werner

Ко всему прочему, дети начинают испытывать тревогу из-за боязни не оправдать возложенных на них ожиданий со стороны преподавателей и родителей. Чтобы снизить волнение у ребенка, близким следует провести беседу и узнать о его страхах, уверена психолог. Важно оказать поддержку ребенку и сделать всё для того, чтобы у сдающих экзамены не возникло суицидальных мыслей.

Важна мягкая корректная «любящая» поддержка ребенка , уверена экс-президент Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор психологических наук и врач-психотерапевт Анна Бабинина. Где-то можно обнять, где-то принести конфетку — или то, что ребенок любит. Чаще говорить, что у ребенка всё получится. Важный аспект — работа с психикой.

— Чтобы справиться с переживаниями, можно задать себе два вопроса. «Чего я боюсь?» — то есть посмотреть страху в глаза. И «Что я буду делать, если это произойдет?» — говорит психолог Вероника Казанцева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Следует продумать все варианты событий, эта информация поможет мозгу успокоиться , добавила психолог Вероника Казанцева. Кроме того, справиться с давлением ребенку поможет отдых. Специалист рекомендует на выходных устроить «режим тишины» : отключиться от гаджетов, от города и занятий.

Родителям и детям следует формировать разные варианты прогнозов в спокойном разговоре: оптимистический, пессимистический и реалистический . И дополнительно составить план действий на случай пессимистического исхода. В этом случае абсолютно точно существуют десятки вариантов действий, уверена доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы университета имени Пирогова Вера Никишина.

К сдаче единого государственного экзамена необходимо готовиться заблаговременно — в том числе эмоционально. Подготовка не должна быть связана с обобщениями и драматизацией, отметила Вера Никишина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это должна быть планомерная, целенаправленная тренировка стрессоустойчивости без акцента на те последствия, которые несет ЕГЭ для жизни ребенка. Это не приговор, — отметила она.

Как не попасться на уловку мошенников из-за ЕГЭ

Стресс — не единственная проблема. В преддверии ЕГЭ традиционно активизируются мошенники. Одна из самых популярных схем — предложение купить ответы на экзамен, рассказал «Известиям» директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук. Уловка проста: мошенники создают фальшивые сайты или аккаунты в социальных сетях, маскируя их под официальные источники, и предлагают доступ якобы к настоящим вариантам экзаменов. Аферисты обещают получение высокого балла или возможность поступить в университет на бюджет. После перевода предоплаты злоумышленники исчезают.

— Не стоит доверять тем, кто предлагает купить ответы или помощь в сдаче — реальные экзаменационные материалы находятся под охраной и до экзамена недоступны никому . Любые подобные предложения — это точно мошенничество. Всю информацию о ЕГЭ следует проверять только на официальных ресурсах, — заявил он.

Еще одна уловка — рассылка сообщений или писем со ссылками на так называемые официальные ресурсы. Мошенники выдают себя за представителей официальных образовательных организаций и просят школьников или родителей перейти по ссылке для просмотра результатов, подтверждения регистрации или загрузки пропуска. После ввода личных данных — логинов, паролей, паспортных данных и СНИЛСа, — злоумышленники оформляют займы или крадут аккаунты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Специалист напомнил, что нужно быть внимательными к безопасности своих данных и не стоит передавать паспортные данные, номера СНИЛС, логины и пароли от личных кабинетов и данные банковских карт посторонним лицам и незнакомым сайтам . А также желательно включить двухфакторную аутентификацию в своих онлайн-сервисах и быть бдительными при переходе по ссылкам.

Что делать, если не сдал ЕГЭ

В том случае, если не удалость сдать экзамен по обязательному предмету, можно воспользоваться пересдачей. А также успеть подать документы в вузы в этом же году и участвовать в общем конкурсе на зачисление, заверил директор по связям с образовательным сообществом MAXIMUM Education Александр Хвостов.

— Если хочется взять паузу, можно сделать перерыв, подготовиться к ЕГЭ и поступать в вуз через год. При этом важно сохранить учебную мотивацию. Один из вариантов — совмещать подготовку с обучением в колледже, чтобы не выпадать из образовательного процесса, — добавил эксперт.