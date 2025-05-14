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Только спросить: почему медицинские консультации у ИИ привлекают мошенников

Аферисты пользуются популярностью обращений к нейросетям из-за проблем со здоровьем
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Обращения за медицинской консультацией к системам на основе искусственного интеллекта (ИИ) несут в себе целый ряд рисков — об этом предупредили исследователи из Оксфордского института интернета. В частности, пользователи могут получать противоречивые ответы, где полезная информация перемешана с потенциально опасными рекомендациями. Однако подобную тему способны использовать и мошенники в различных схемах обмана. Подробности — в материале «Известий».

Чем медицинские консультации у нейросетей интересны аферистам

Современное развитие искусственного интеллекта находится на начальной стадии, говорит в беседе с «Известиями» GR-директор ИБ-компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова. Несмотря на активное внедрение нейросетей, их использование оставляет открытыми многие важные вопросы, включая надежность, поэтому полностью доверять ИИ пока нельзя.

— В спорных ситуациях и при несовершенных алгоритмах существует риск, что мошенники воспользуются этой неразберихой для получения доступа к конфиденциальной информации, которую можно использовать или продать на теневом рынке, — рассказывает специалист.

мошенник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В то же время вопросы медицины воспринимаются серьезно, так как речь идет о здоровье и жизни человека, отмечает Александра Шмигирилова. Доверие к врачам достигается за счет того, что люди не всегда могут полноценно оценить ситуацию и полагаются на профессионалов.

Однако, когда диагностику осуществляет ИИ, обыватели считают его более надежным: машина не подвержена эмоциям и, следовательно, ей приписывается меньшая вероятность ошибки. Это и создает потенциал для аферистов, которые могут говорить от имени нейросети, получая ответы на свои запросы гораздо проще.

Каких мошеннических схем с ИИ и медициной стоит ожидать в 2025 году

Популярность нейросетевых чат-ботов в вопросах медицины и самодиагностики побудит киберпреступников распространять фишинговые приложения на основе ИИ, якобы специально обученные ставить диагноз и консультировать пациентов, делится аналитик исследовательской группы Positive Technologies Роман Резников.

— На самом деле такие приложения будут лишь прикрытием для сбора данных и заражения устройств пользователя вредоносным программным обеспечением. Кроме того, мошенники могут применять большие языковые модели для генерации более убедительного поддельного медицинского текста в фишинговых атаках, — объясняет эксперт.

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Например, киберпреступники станут рассылать письма от лица больниц или других медучреждений, сообщая, что у пациента обнаружены серьезные проблемы со здоровьем. «Лечение» потребует срочной закупки дорогостоящих препаратов, заполнения документов с персональными данными или установки отслеживающих состояние организма сервисов, отмечает Роман Резников.

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Как создаются поддельные видео- и голосовые сообщения

Кроме того, в 2025 году следует ожидать массового использования фейковых медицинских чат-ботов и голосовых сообщений, прогнозирует эксперт по кибербезопасности Angara Security Андрей Раздымахо. В частности, мошенник будет запугивать потенциальную жертву тем, что нужны деньги на спасение близкого или оплату срочной процедуры.

Отдельно стоит отметить риск атак на телемедицинские платформы. Например, злоумышленник под аккаунтом врача может проникать в систему, менять результаты анализов или выписывать липовые рецепты. Подделка документов тоже никуда не делась, справки, направления, льготы и страховки — всё можно подделать и подать, — рассуждает собеседник издания.

телемедицина
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По сути, старые методы обмана — фейковые клиники, липовые лекарства, поддельные справки — на фоне распространения ИИ получат новое цифровое лицо, будут работать быстрее и изощреннее, а сами схемы получат массовое распространение, подчеркивает Андрей Раздымахо.

Какие медицинские схемы мошенников встречались ранее

Сегодня есть множество наглядных примеров того, как мошенники используют нейросети в контексте медицины, говорит в беседе с «Известиями» Андрей Раздымахо. Так, ранее в Австралии обнаружили сгенерированное видео, в котором специалисты рекламировали фиктивные добавки от диабета.

— В апреле 2024 года мошенники использовали поддельное изображение известного ученого, доктора Карла Крушельницкого, чтобы продавать чудо-таблетки. Ролик собрал более 10 млн просмотров, а пользователи массово переводили деньги за несуществующие препараты, — рассказывает эксперт по кибербезопасности.

А европейские специалисты ESET выявили десятки аккаунтов в TikTok и Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской организацией корпорации Meta), где ИИ-врачи агитировали подписчиков покупать бесполезные добавки по типу Ozempic.

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Важное место в арсенале мошенников традиционно занимают звонки от мнимых медицинских учреждений с предложениями записаться к врачу или пройти обследование, дополняет Александра Шмигирилова. Основная цель такого метода — получить доступ к персональной и финансовой информации жертв, например, запросив код из СМС, связанный с медкартой. На деле же это может быть код доступа к «Госуслугам» или банковскому приложению.

— Злоумышленники активно используют ИИ для сбора и анализа информации, что позволяет им эффективнее общаться с потенциальными жертвами и вызывать большее доверие, — говорит специалист.

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Прямое использование нейросетей в медицинском контексте — это современная тенденция, отмечает руководитель GSOC компании «Газинформсервис» Александр Михайлов. При этом до массового доступа к большим языковым моделям такого рода схемы были менее распространены или неубедительны.

Как защититься от медицинских мошенников

Интерес медицинских мошенников направлен в первую очередь на наиболее уязвимые группы населения, говорит Александр Михайлов. Это доверчивые и менее подкованные технологически пожилые люди, а также пациенты с хроническими или тяжелыми заболеваниями, которые отчаялись и готовы пробовать что угодно.

— Также в зоне риска те, кто не имеет доступа к качественной медицинской помощи или ищет альтернативные методы из-за высокой стоимости медицинских услуг. При этом опасности мошеннических схем в этой области весьма многогранны, — делится собеседник «Известий».

врач
Фото: Global Look Press/IMAGO

Первая из них — прямая потеря денег из-за поддельных услуг и продуктов. Следом идет утечка информации, которая может быть использована для дальнейшего обмана или шантажа. Однако самое страшное — это следование ложным рекомендациям, отказ от необходимого лечения в пользу методов от ИИ, прием опасных или бесполезных препаратов, что может привести к ухудшению состояния жертвы преступников, подчеркивает Александр Михайлов.

Чтобы защититься, Андрей Раздымахо советует прежде всего проверять достоверность информации. Ставьте под сомнение медицинские рекомендации из соцсетей и мессенджеров: уточняйте у знакомых врачей или в официальных клиниках, публиковались ли они на самом деле.

— Если вы обнаружили фейковое видео или подозрительное медицинское предложение в интернете, обязательно отмечайте его как сомнительное на платформе, где размещена информация, или сообщайте о нем в правоохранительные органы, — рекомендует специалист.

ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В случае если вы узнали от кого-то о неприятном диагнозе, не паникуйте и не переводите деньги за чудо-средство, которое вылечит от всех болезней. Не передавайте личные и медицинские данные незнакомым людям или непроверенным сервисам. Важно всегда проверять информацию и действовать рационально, а также уточнять детали в официальных каналах и медицинских организациях, заключает собеседник «Известий».

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