Главного тренера сборной РФ по вольной борьбе отстранили по обвинению в допинге
Главный тренер сборной России по вольной борьбе, олимпийский чемпион 2004 года Хаджимурат Гацалов был временно отстранен по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Об этом 13 мая сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
«Санкция: временное отстранение (с 5 мая 2025 г.)», — говорится в таблице на сайте ведомства.
Датой нарушения правил установлено 10 мая. Указывается, что меры введены за использование запрещенных веществ.
Ранее, 23 апреля, капитана хоккейного клуба (ХК) «Автомобилист» Анатолия Голышева временно отстранили от игр из-за результата допинг-пробы. Команда сообщила, что ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов.