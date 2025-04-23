Капитана ХК «Автомобилист» отстранили из-за нарушений антидопинговых правил

Капитан хоккейного клуба (ХК) «Автомобилист» Анатолий Голышев временно отстранен от игр из-за результата допинг-пробы. Об этом сообщили 23 апреля на сайте ХК.

«На основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов», — говорится в сообщении.

Голышев всю взрослую карьеру отыграл в «Автомобилисте», в сезоне-2024/25 был капитаном команды, его пятилетний контракт подписан до конца сезона-2028/29.

В пресс-службе ХК ЦСКА 15 марта сообщили, что двукратного обладателя Кубка Гагарина нападающего Владислава Каменева временно отстранили за нарушение антидопинговых правил. Предположительно, в его организме обнаружили мельдоний.