Игра на продолжение: сможет ли «Вашингтон» переломить ход серии с «Каролиной»

«Каролина» победила «Вашингтон» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и в шаге от выхода в финал Восточной конференции (5:2 и 3-1 — в серии). Александр Овечкин забил свой первый гол в этом противостоянии соседей по дивизиону, но это событие не порадовало капитана «Кэпиталз». Пока серия оправдывает самые плохие ожидания фанатов команды Ови. Подробнее — в материале «Известий».

Нейтрализовали Овечкина

Овечкин был лучшим снайпером «Вашингтона» в серии первого раунда с «Монреалем» — четыре гола и пять очков в пяти матчах. За три игры с «Каролиной» форвард не отметился результативными действиями и не забил ни разу при восьми бросках, четыре — позавчера в Роли.

Главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор давно отличается своим хоккеем со скоростью и давлением при большом времени в атаке, агрессией и перекрытием зон в обороне. 39-летнего Овечкина лишали пространства и доставали силовой борьбой, в чем особенно преуспел другой восьмой номер — 40-летний защитник Брент Бернс. Это полностью не исключило голевых моментов у ворот Фредерика Андерсена, но помогло его команде в первом домашнем матче засушить лучший клуб конференции в регулярном чемпионате с самым опасным снайпером в истории (4:0).

— Не оставляли его одного [в покое], но Ови всё равно освобождался, нам повезло, что Фредди Андерсен выручал, — сказал главный тренер «Каролины». — Александра не остановить. Просто вроде как надо знать, что он там, он получит свое. Остается только надеяться, что таких моментов не будет много.

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери заменил второго крайнего форварда в тройке Овечкина с Диланом Строумом после домашнего поражения на старте серии (1:2 ОТ). Вместо Энтони Бовилье специалист вернул пропустившего конец регулярки и старт плей-офф Алексея Протаса. Белорус в таком сочетании ярко начинал сезон и затем дополнял его при необходимости. В третьей игре столичная команда с Овечкиным на льду в равных составах превзошла ведущее звено соперника с Себастьяном Ахо и Андреем Свечниковым по броскам, голевым шансам и моментам высокой опасности.

— Возможно, это была их лучшая игра, — сказал Карбери. — У них был шанс после вбрасывания при атаке с другой стороны, [Овечкин] имел пару моментов перед воротами. Я думаю, в целом только звено Стромера во многом полагается на входы в зону и создание моментов после такой игры. И ты просто не получишь много подобных шансов против «Каролины» — с ее контролем свободного пространства, габаритами защитников. Поэтому им приходится очень и очень много работать в зоне атаки на форчеке, создавать после игры на вбрасывании, что бы это ни было. Тебе придется обыграть кого-то. А это тяжело. Поэтому им просто нужно продолжать работать. Каждый вечер не получится идеальным.

С начала четвертого матча «Вашингтон» снова попытался превзойти соперника в активности, но все опять свелось к игре по сценарию «Каролины». «Харрикейнз» привычно перебросали соперника и перебили гостей, «Кэпиталз» — блокировали много попыток и искали возможность для ответа. Хозяева на этот раз открыли счет не после половины всей игры, а в середине первого периода. Столичная команда третий раз подряд нанесла 21 бросок за вечер после 14 попаданий в створ на старте серии. Пока ей удалось повести в счете только на своем льду и забрать второй матч с шайбой в пустые ворота (3:1).

«Кэпс» во второй игре в Роли забили дважды в третьем периоде при отставании в два гола. Первым Андерсена пробил завершивший выпад защитник Джейкоб Чикран, потом Овечкин броском от вершины левого круга реализовал розыгрыш большинства «пять на три». Бывший одноклубник и близкий друг снайпера Дмитрий Орлов в этот момент понуро опустил голову на скамейке штрафников в компании одного из героев вечера Тэйлора Холла. При этом «Кейнз» оперативно восстанавливали перевес после пропущенных шайб. Оба раза в центре внимания оказывался Холл, перебравшийся в «Каролину» зимой в ходе громкого обмена с участием Микко Рантанена. Экс-форвард «Чикаго» сначала переиграл Логана Томпсона в выходе один на один после перевода Джека Рословика под чужую синюю линию, а затем отправил в контратаку Шона Уокера. А пятую шайбу в пустые ворота гостей отправил Андрей Свечников. Российский форвард «Кейнз» во второй раз отличился в серии с «Кэпс», всего в плей-офф у него теперь семь голов и восемь очков в девяти играх.

Проблемы реализации

Овечкин впервые забил в серии «Вашингтона» с «Каролиной» и провел пятый гол в девяти матчах этого плей-офф. Всего за карьеру у форварда теперь 77 шайб при 70 передачах в 160 играх. В историческом списке лучших снайперов Кубка Стэнли Александр прошел одного из своих любимых хоккеистов — Марио Лемье. Россиянин поднялся на 12-е место и находится в шаге от Яромира Ягра. Топ-10 пока открывают Жан Беливо (79 голов), Клод Лемье (80) и Морис Ришар (82). По числу матчей капитан «Кэпиталз» теперь входит в топ-80 и оставил позади в том числе легенду «Харрикейнз» Бриндамора.

Гонка за такой историей сейчас явно не заботит обладателя Кубка Стэнли-2018. На повестке — сохранение мечты о втором чемпионстве и продолжение серии на грани вылета.

— Да, я считаю, у нас было очень солидное начало в четвертом матче, — сказал Овечкин. — Если вы посмотрите на предыдущую и эту игру, у нас имелись возможности сразу же повести в счете, просто нужно было найти способ забить гол, знаете ли. Очевидно, [Андерсен] чувствует [уверенность в игре] сейчас, но нам нужно было найти [и забить] грязные голы, отскоки, подправления. Да, что ж, теперь нам нужно глубоко вдохнуть. Серия не закончена. Нам просто нужно вернуться сюда.

Александр также высказал о проблемах большинства и реализации в целом.

— Знаете, пусть это останется между нами. Очевидно, мы должны играть лучше. Да, мы поработаем над этим. Плюс они еще блокируют броски. Очевидно, когда есть возможность бросить, должен найти способ попасть [в створ] или послать к вратарю [на пятачок], найти подбор, какую-то грязную шайбу. Как сказал, мы сыграли очень хороший первый период, просто должны найти возможность забить. Когда ведешь в счете, это совершенно другая игра.

Пятый матч серии «Вашингтон» — «Каролина» пройдет в ночь на пятницу, 16 мая (по московскому времени).