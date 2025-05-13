12 мая в Кремле прошел Гала-концерт X международного фестиваля народной песни «Добровидение»

В этот день на главной концертной площадке страны выступили десятки именитых коллективов и исполнителей. В адрес фестиваля поступило приветствие Президента России Владимира Путина. “Объединяя на своих творческих площадках талантливых исполнителей и фольклорные коллективы из разных регионов России, ваш замечательный проект служит сбережению богатейших традиций народного искусства, нашего уникального исторического, культурного, духовного наследия, – отметил российский лидер. – И конечно, особо отмечу, что участники и лауреаты фестиваля оказывают деятельную помощь героям специальной военной операции, выступают во фронтовых концертных бригадах, воплощают в жизнь другие значимые патриотические, гуманитарные программы”.

Владимир Путин выразил уверенность, что “такие яркие, запоминающиеся общественные инициативы, как ваш форум, важны во все времена, они содействуют консолидации поколений, воспитанию молодёжи”. В конце обращения Президент пожелал участникам, организаторам и гостям X Международного фестиваля народной песни «Добровидение» успехов, вдохновения и всего самого доброго.

От лица Государственной Думы на сцену вышел ее вице-спикер Петр Толстой, который назвал проведение фестиваля “огромной работой, которая длится не один год и которая помогает сберечь традиционное русское искусство”. “Ведь русский человек так устроен, что он, опираясь на свою историю, опираясь на опыт предыдущих поколений, на все то красивое, что создали наши отцы и деды, стремится ввысь, стремится к совершенству, – сказал Петр Толстой. – К сожалению, многое в массовой культуре за последние 30 лет было утеряно, а что-то, наоборот, стремилось чуть ниже. Но не надо никого критиковать и осуждать, а надо делать то, что делают участники этого фестиваля – развивать нашу традиционную русскую культуру”.

«Много, что знают эти стены, много, что видела эта сцена: и торжественные концерты, и балет, и концерты популярных артистов, съезды и выступления. И вот, наконец-то, истинные, духовно-нравственные ценности, наши настоящие скрепы, дух нашего народа, многонационального, многоконфессионального, ворвались на эту сцену. В том числе благодаря и тем, кто участвует в специальной военной операции", – выступила после Петра Толстого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что первый раз за 10 лет фестиваль находится в том месте, в котором ему положено быть, – в Кремле. “Многие лета этому удивительному, волшебному и очень искреннему мероприятию», – заключила Мария Захарова.

Концертная программа Гала-концерта была поделена на 2 части – военный и народный блок.

В начале вечера премию "Добровидение" вручили группе "Русь". Это сделал руководитель оргкомитета фестиваля, депутат Госдумы Олег Нилов. “Мне очень приятно сейчас вручить эту народную музыкальную премию простому ансамблю из Забайкальского села, – отметил парламентарий. – Эти ребята работают, а потом играют, сочиняют песни. И среди них есть настоящие герои. Есть, к сожалению, и погибший музыкант, автор песен этого замечательного коллектива Сергей Игумнов. Светлая ему память. Песни его живут и помогают нам побеждать”, – подчеркнул Олег Нилов. В рамках гала-концерта прозвучали известные военные песни, включая "Балладу о матери", "Нам нужна одна победа", "На солнечной поляночке" и "С чего начинается Родина". Государственный академический Кубанский казачий хор исполнил более 5 композиций под руководством своего главного дирижера Виктора Захарченко.

Хор имени Пятницкого представил зрителям народную песню "Ой, туманы мои, растуманы". Далее на сцену вышли Пётр Захаров (Санкт-Петербург) и Вероника Сыромля (Севастополь), исполнившие дуэтом композицию "Ты же выжил, солдат". Также в программе приняла участие народная артистка РФ Макка Межиева, подарившая публике авторскую песню "Мама" на народные стихи и "Колхозницу".

Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» представил композицию «От героев былых времен», а Государственный академический Омский русский народный хор порадовал зрителей попурри из военных песен, включая «До свидания, города и хаты», «Марш авиаторов» и другие известные мелодии.

В рамках гала-концерта с номерами выступили и зарубежные участники: молдавский коллектив "DoReDos" (композиция "Белла чао"), Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича (песни "Добрый вечер" и "Юрочка"), а также китайский артист Цзян Шанжун в сопровождении ансамбля иностранных студентов ("Подмосковные вечера").

На Гала-концерте также выступили исполнитель ST (Александр Степанов), отец Киприан, мужской хор “Русский формат”, ансамбль “Колокола России”, ансамбль народной музыки “Ватага”,ансамбль “Вечерки”, ансамбль “Играй, гармонь”, государственный ансамбль песни и танца республики Татарстан, Оренбургский государственный академический русский народный хор,

Масштабный гала-концерт завершился исполнением песни “Нам нужна великая Россия” сводным хором X международного фестиваля народной песни “Добровидение”.