Путин рассказал о количестве приходящих в ряды ВС РФ ежемесячно добровольцев

Не менее 50 тыс. добровольцев ежемесячно приходят на службу в российскую армию. Об этом 13 мая заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«У нас-то ребята идут добровольно, сами идут. <...> У нас по 50–60 тыс. в месяц сами приходят ребята», — отметил Путин.

По его словам, в отличие от РФ, на Украине власти занимаются принудительной мобилизацией. Там «людей как собак вылавливают». Приблизительно их количество составляет 30 тыс. людей.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что Путин подписал закон, в рамках которого от призыва в армию освобождаются участники добровольческих формирований, участвовавших в боевых действиях на протяжении полугода. Отдельно в документе говорится, что освобождение также получат граждане РФ, проходившие службу в вооруженных силах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).