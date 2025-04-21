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Путин подписал закон об освобождении воевавших полгода добровольцев от призыва

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому от призыва в армию освобождаются участники добровольческих формирований, участвовавших в боевых действиях на протяжении полугода. Соответствующий документ был опубликован 21 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что согласно поправкам, призыву не будут подлежать россияне, состоявшие в добровольческих подразделениях Минобороны и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых операциях, контртеррористических мероприятиях или выполнявшие задачи за пределами страны. Также на период службы в таких формированиях предоставляется отсрочка от призыва.

Отдельно в законе подчеркивается, что освобождение от призыва получат граждане России, проходившие службу в вооруженных силах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Уточняется, что речь идет о тех, кто принимал участие в боевых действиях с 11 мая 2014 года.

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Ранее в этот день Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для участвовавших в боях на территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции (СВО). Кроме того, статус ветерана боевых действий распространится на лиц, поступивших в созданные по решению органов власти добровольческие формирования, которые содействуют выполнению задач Вооруженных сил РФ.

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