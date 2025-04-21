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Путин подписал закон о статусе ветерана для бойцов приграничных к СВО территорий

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Фото: ТАСС/Река Александр
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для участвовавших в боях на территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ был размещен 21 апреля на сайте официального опубликования правовых актов.

Кроме того, статус ветерана боевых действий распространится на лиц, поступивших в созданные по решению органов власти добровольческие формирования, которые содействуют выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе СВО, отражению вторжения на российскую территорию и в ходе вооруженной провокации на госгранице и в субъектах государства, которые прилегают к районам проведения спецоперации.

Согласно тексту документа, в России также освободили от призыва в армию граждан, которые служат в воинских формированиях Донецкой и Луганской народной республик.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 апреля сообщил о необходимости срочного внедрения единых стандартов поддержки бойцов спецоперации в работу социальных учреждений страны. Кроме того, он отметил, что обеспечение ветеранов СВО с инвалидностью техническими средствами реабилитации должно быть максимально удобным и понятным. По его словам, данный процесс находится «на особом контроле кабмина».

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