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Мишустин призвал внедрить стандарты поддержки бойцов СВО в соцучреждениях

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости срочного внедрения единых стандартов поддержки бойцов специальной военной операции (СВО) в работу социальных учреждений страны. Об этом 9 апреля он сообщил в обращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.

«Для повышения качества реабилитации наших бойцов Министерством труда и социальной защиты уже разработаны единые стандарты такой поддержки. Теперь нужно организовать их оперативное внедрение в повседневную деятельность учреждений социальной сферы», — подчеркнул глава правительства.

Он также отметил, что обеспечение ветеранов СВО с инвалидностью техническими средствами реабилитации должно быть максимально удобным и понятным. По его словам, этот процесс находится «на особом контроле кабмина».

«От всей социальной сферы как на федеральном уровне, так и в регионах требуются максимальные усилия, чтобы каждый ветеран и каждая семья участника СВО получали всю необходимую помощь в короткие сроки и в полном объеме», — отметил Мишустин.

Также он подчеркнул важность ориентации на обратную связь от граждан.

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Ранее, 10 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и их семей. В круг задач нового органа войдут координация работы различных ведомств и организаций по вопросам адаптации ветеранов СВО к мирной жизни, мониторинг региональных мер по поддержке участников спецоперации, а также разработка дополнительных мер поддержки военнослужащих и их семей.

В тот же день глава государства поручил разработать базовый региональный стандарт предоставления соцпомощи бойцам СВО. Например, российский лидер поручил распространить деятельность фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников спецоперации, пропавших без вести.

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