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17 мая — Пелагея Заступница: обычаи, народные приметы и поверья

Народный праздник Пелагея Заступница отмечается в России 17 мая
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Православная церковь 17 мая вспоминает страстотерпицу Пелагию Тарсийскую, пострадавшую за веру в III веке. На Руси святую считали покровительницей молодых девушек и невинно осужденных, поэтому в народной традиции за праздником закрепилось название «Пелагея Заступница». В 2025 году торжество приходится на субботу. «Известия» рассказывают, какие обычаи и приметы связаны с этим днем.

Какой праздник 17 мая

Пелагия родилась в малазийском городе Тарсе (территория современной Турции) в зажиточной семье, благодаря чему получила хорошее образование. Ее родители были язычниками. Сама же девушка, однажды услышав о Христе, уверовала в Бога и решила на всю жизнь сохранить невинность.

В один из дней Пелагию увидел приемный сын римского императора Диоклетиана, при котором христиане подвергались гонениям. Юноша пленился красотой юной девы и решил взять ее в жены. Мать девушки была очень рада такому повороту, однако Пелагия заявила, что уже обручена с Сыном Божьим. Отказ привел наследника в ярость, но он надеялся, что Пелагия образумится и примет его предложение.

В это время Пелагия покинула дом и тайно приняла крещение. Когда она вернулась, то попыталась обратить в христианскую веру и свою мать. Но та поспешила к царю и попросила дать ей воинов, чтобы разыскать и предать суду епископа, крестившего ее дочь. Отвергнутый жених, узнав о случившемся, не смог смириться с будущим, которое ждало его возлюбленную после открытия тайны вероисповедания, и наложил на себя руки.

Мать девушки, опасаясь мести за смерть наследника, сама привела дочь к правителю. Но Диоклетиан так же, как и его пасынок, оказался пленен красотой Пелагии и вместо казни задумал взять ее в жены. Однако ни угрозы, ни попытки подкупить девушку золотом не возымели успеха. Тогда император приказал предать мученицу пыткам и казнить. Спустя всего 20 лет гонения на христиан прекратились, а на месте погребения Пелагии была построена церковь.

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Пелагея Заступница в 2025 году — традиции и запреты

С Крещением святую стали почитать на Руси. В народе верили, что образы Пелагии обладают чудотворной силой. Ей молились об укреплении веры, защите от дурных помыслов, разрешении семейных конфликтов и достижении взаимопонимания с близкими. Также святая считалась заступницей невинно обиженных и покровительницей всех птиц.

Поскольку в день памяти святой в деревнях продолжались посевы, крестьяне молились Пелагии о хорошем урожае и проводили специальный обряд для защиты посадок от вредителей и нечистой силы. Для этого на середину огорода ставили надтреснутый горшок с крапивой. Он должен был отпугнуть насекомых, грызунов и птиц, чей облик, согласно поверьям, часто приобретала нечисть, чтобы навредить людям.

Кроме того, у праздника есть еще одно название — День баклушников. Оно происходит от слова «баклуши» — так в старину называли заготовки для деревянной ложки. Обычно на Пелагею мужчины ходили в лес и рубили деревья для изготовления болванок. В дальнейшем этот обычай отразился в названии торжества.

Вечером, после завершения всех дел, было принято угощать друг друга сладостями и делать небольшие подарки. Чаще всего дарили расписные ложки, которые считались символом достатка и гармонии в доме. Если кто-то пренебрегал этой традицией, его ждали бытовые трудности и разлад в семье.

В праздник также полагалось проявить заботу о нуждающихся. Отказывать в помощи категорически запрещалось. Порицались и сквернословие, сплетни, любые ссоры. Наши предки верили, что иначе в жизни наступит черная полоса. Еще следовало осторожнее обращаться с огнем и режущими предметами. Помимо этого, запрещалось стричь ногти, чтобы не лишиться крепкого здоровья.

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Народные приметы на 17 мая

С Пелагеей Заступницей связано и много погодных примет. В народе считали, что в церковные праздники прогнозы более точные и достоверные. Поэтому наши предки внимательно наблюдали за поведением животных и происходящими переменами погоды.

Согласно наблюдениям, если 17 мая на улице много майских жуков, то летом будет засуха. Об этом говорит и обильное цветение черемухи. Если в дневном небе не видно солнца — к долговременным осадкам. Воробьи, слетающиеся в стаи, предвещают сильный ветер. А ночное пение соловья пророчит солнечный день.

Ранее «Известия» рассказали о традициях народного праздника Егорий Вешний, который отмечался в начале мая.

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