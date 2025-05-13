Собянин рассказал о расширении трамвайного парка Москвы
В Москву поставят 100 новых односекционных трамваев «Львёнок-Москва», сообщил мэр Сергей Собянин.
По его словам, первая половина вагонов будет передана в депо им. П.Л. Апакова в этом году, вторая — в следующем. В результате «мы полностью завершим обновление трамвайного парка Москвы», написал мэр в своем Telegram-канале.
«Львёнок» может перевозить до 150 пассажиров, в салоне предусмотрено 41 сидячее место. «В вагонах будет все нужное для комфортной поездки: система климат-контроля, мультимедийные экраны, разъемы для зарядки мобильных устройств, места для колясок и велосипедов», — уточнил градоначальник.
В новых трамваях будет предусмотрена инновационная система увеличенного автономного хода. Бортовая система накопления электроэнергии позволит «Львятам» ехать минимум 4 км без контактной сети, а в среднем — около 7 км.
«Вагоны из новой поставки пойдут на замену предыдущего поколения, а также на расширение трамвайного парка, сокращение интервалов движения на действующих маршрутах и на новые строящиеся линии», — подчеркнул Собянин.
На московских трамваях ежедневно в будни совершается порядка 750 тыс. поездок, при этом число пассажиров постоянно увеличивается.
Историческое трамвайное депо им. Апакова на Шаболовке после реконструкции вновь заработало в апреле этого года. В торжественной церемонии открытия депо, которое начало работать в 1909 году, принял участи мэр Сергей Собянин. По его словам, депо больше 115 лет обслуживает самые популярные маршруты Москвы. В середине 2000-х здание депо хотели снести, но потом столичные власти приняли решение о его возрождении.
В ходе реконструкции специалисты сохранили исторический облик депо — объемно-планировочную структуру исторического комплекса и архитектурно-художественное оформление фасадов главного здания. При этом полностью изменилась схема движения внутри депо, став более удобной.