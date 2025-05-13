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VK приступила к подготовке специалистов в сфере ИИ вместе с ведущими вузами РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Компания VK совместно с ведущими вузами России готовит специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и больших данных. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе интернет-холдинга.

Отмечается, что совместные бесплатные обучающие программы подготовлены вместе с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Московским физико-техническим институтом (МФТИ), Московским государственным техническим университетом (МГТУ) им. Н.Э. Баумана, образовательным центром «Сириус» и другими учебными заведениями.

В начале года VK запустила Школу информатики, физики и технологий с Питерской Вышкой для подготовки ИИ-специалистов.

На совместных программах VK с вузами студенты учатся под руководством экспертов компании. Обучающимся предоставляется возможность работать над реальными проектами, за счет чего они получают знания и навыки, необходимые для успешной карьеры в IT-индустрии.

Блистать с интеллектом: спрос на тренеров ИИ в России вырос втрое
Почему набирает популярность новая профессия

6 мая руководитель направления Java-разработки «Рексофт» Зураб Белый сообщил «Известиям», что за последний год количество вакансий с ключевыми словами «AI-тренер» или «обучение ИИ» увеличилось почти втрое. По его словам, быстрое развитие генеративного ИИ и потребность в его адаптации под конкретные бизнес-задачи вызвали резкий рост спроса на специалистов по взаимодействию человека и искусственного интеллекта.

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