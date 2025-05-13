На Украине уволили директора школы за общение на русском языке
Директора школы в Киевской области Украины уволили за использование русского языка во время общения со школьниками, учителями и родителями. Об этом 13 мая заявила «Украинская правда».
Уточняется, что жалобу на руководителя подали родители учеников школы.
«На многочисленные замечания по поводу необходимости использования государственного языка не реагирует, аргументируя тем, что ей так удобно общаться», — привело издание слова образовательного омбудсмена Украины Надежды Лещик.
3 мая сообщалось, что в украинских школах с 28 апреля проводятся новые проверки по использованию государственного языка. Как отметил языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень, образовательный процесс включает в себя все виды деятельности, происходящие на территории учебного заведения, поэтому украинский язык необходимо использовать не только на уроках.
В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.