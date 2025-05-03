В украинских школах начались новые проверки по использованию госязыка

В украинских школах с 28 апреля проводятся новые проверки по использованию государственного языка. Об этом 3 мая заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень.

Он отметил, что образовательный процесс включает в себя все виды деятельности, происходящие на территории учебного заведения, поэтому украинский язык необходимо использовать не только на уроках.

«Украинский язык должен звучать <...> на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище. Он должен быть везде», — передает слова омбудсмена украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

8 февраля сообщалось, что Кремень возмутился из-за использования русского языка на заседаниях властей. По данным записей планерных заседаний 50 местных советов в десяти областях Украины, русский язык прозвучал в 24% из них.

28 января украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что молодежь в стране начала преимущественно говорить на русском языке, особенно в крупных городах. Он утверждает, что активное продвижение украинского парадоксальным образом способствует усилению русского на Украине в долгосрочной перспективе.