Актриса Широкова перед смертью отказалась от госпитализации

Народная артистка РФ, актриса театра и кино Ольга Широкова, которой не стало на 80-м году жизни, отказалась от госпитализации незадолго до смерти. Как сообщил 13 мая источник «Известий», у нее обострилась хроническая обструктивная болезнь легких.

«9 мая ее муж вызвал скорую, она была заторможена, приехали медики, осмотрели ее», — пояснил он.

По данным источника, 12 мая Широковой снова вызывали скорую помощь, но она не поехала в больницу. Актриса умерла в тот же день около пяти часов вечера.

О смерти Ольги Широковой стало известно ранее в этот день. Она была лауреатом Премии мэрии Москвы, с 1995 года являлась ведущей актрисой московского театрального центра «Вишневый сад». Среди лучших ролей актрисы были Аманда в «Стеклянном зверинце», Эдда в «Танго бабочки», Лидия Жербер в «Старомодной комедии» и другие.