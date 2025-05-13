Народная артистка России Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет
Народная артистка России, актриса театра и кино Ольга Широкова скончалась на 80-м году жизни. Об этом 13 мая сообщили на сайте Московского театрального центра «Вишневый сад».
«Ольга Широкова была выдающейся актрисой, символом нашего театра!» — говорится в сообщении.
В театре отметили, что среди лучших ролей актрисы были Аманда в «Стеклянном зверинце», Эдда в «Танго бабочки», Лидия Жербер в «Старомодной комедии» и другие.
Широкова была лауреатом премии мэрии Москвы, с 1995 года являлась ведущей актрисой московского театрального центра «Вишневый сад».