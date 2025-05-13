Более 110 человек погибли в результате наводнения на востоке ДР Конго
Более 110 человек погибли в результате наводнения в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом 12 мая проинформировал портал Actualite.co.
«Сегодня утром, 12 мая 2025 года, в сообщении <…> говорится, что погибло 114 человек, в том числе 19 женщин, 56 мужчин и 49 детей, было разрушено более 150 домов», — говорится в публикации.
Уточняется, что наводнение произошло в ночь на 9 мая из-за разлившихся вод рек. Изначально сообщалось о 61 погибшем в результате происшествия. На данный момент спасатели продолжают поиски тел.
Ранее, 10 мая, сообщалось о гибели 12 человек из-за последствий мощных ливней, обрушившихся прошедшей ночью на Сомали. По информации издания Garowe, жители продолжили искать 11-летнего мальчика.