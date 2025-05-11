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По меньшей мере 12 человек погибли из-за вызванных ливнем обрушений в Сомали

Garowe: минимум 12 человек погибли из-за вызванных ливнем обрушений в Сомали
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Фото: REUTERS/Feisal Omar
dzen
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В результате последствий мощных ливней, обрушившихся прошедшей ночью на Сомали, погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом 10 мая сообщило издание Garowe со ссылкой на местные источники.

«По меньшей мере 12 человек погибли в результате ливня, некоторые из них погибли после того, как их дома рухнули», — говорится в сообщении Garowe в соцсети X (бывш. Twitter).

Уточняется, что в данный момент в столице страны Могадишо местные жители продолжают поиски 11-летнего мальчика, который, как предполагается, мог погибнуть в результате падения в яму с водой.

В издании подчеркнули, что граждане раскритиковали отсутствие официальных представителей из региональной администрации Бенадира и правительства Сомали.

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Газета New Zealand Herald 1 мая сообщила, что в городе Крайстчерч и районе Селвин Новой Зеландии объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения, вызванного проливными дождями. В издании отметили, что из-за проливных дождей в некоторых районах были затоплены практически все улицы и дома.

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