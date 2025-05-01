В некоторых районах Новой Зеландии ввели режим ЧС из-за наводнения
В городе Крайстчерч и районе Селвин Новой Зеландии объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения, вызванного проливными дождями. Об этом 1 мая сообщила газета New Zealand Herald.
«В Крайстчерче объявлено чрезвычайное положение, дома и дороги в Кентербери затоплены, в Веллингтоне объявлено «красное предупреждение» о ветре. <...> В округе Селвин объявлено чрезвычайное положение», — указано в публикации.
Разрушительные ветры нанесут масштабный ущерб линиям электропередачи и крышам домов, создадут опасные условия на автодорогах и приведут к серьезным перебоям в энергоснабжении, пишет New Zealand Herald со ссылкой метеорологическую службу страны.
Метеорологи призвали граждан оставаться в помещении или найти надежное укрытие подальше от деревьев, а также подготовиться к отключениям электроэнергии и связи.
Бразильский портал G1 19 апреля сообщил, что в штате Сан-Паулу из-за ливней произошло сильное наводнение, в результате которого 37,7 тыс. объектов недвижимости оказались без света. Сильный дождь вызвал наводнение, которое смывает транспортные средства и блокирует движение поездов, уточнили в издании.