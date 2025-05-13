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Суд в Москве взыскал 500 тыс. рублей с Лебедева и Дудя по иску Мизулиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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По иску главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства Лефортовский районный суд Москвы взыскал с дизайнера и блогера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) в общей сложности 500 тыс. рублей. Об этом 13 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала судебного заседания.

Суд постановил взыскать с Дудя 200 тыс. рублей и 77 тыс. рублей дополнительно за лингво-фонескопическую экспертизу, а с Лебедева — 300 тыс. рублей. Таким образом, иск был удовлетворен частично.

Куски интервью с упоминанием главы «Лиги безопасного интернета» в свою очередь должны быть удалены. Кроме того, запрещено их дальнейшее распространение.

Защита Лебедева в свою очередь заявила, что намерена обжаловать решение суда.

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Лебедев дал интервью Дудю, в котором высказал непрямое оскорбление в адрес Мизулиной, летом 2024 года. Глава «Лиги безопасного интернета» сочла такое поведение недопустимым и подала в суд на оскорбившего ее дизайнера, а также автора материала, в котором было допущено оскорбительное высказывание, в целях привлечения их к ответственности по административной статье о защите чести и достоинства.

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