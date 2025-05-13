Астрономы NASA обнаружили блуждающую черную дыру
Астрономы обнаружили блуждающую черную дыру на расстоянии 600 млн световых лет от Земли, сообщили в NASA. Ученые впервые зафиксировали необычное событие не в центре галактики, а за ее пределами, передает телеканал «Известия». Исследователи наблюдали процесс разрушения одной из звезд гравитацией дрейфующей черной дыры. На основе полученных данных астрономы смогли сделать коллаж, отображающий стадии явления.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.