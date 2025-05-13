Собянин рассказал о реставрации объектов культурного наследия в Москве

Только с начала этого года в Москве было выдано свыше 500 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время приводят в порядок фасады дворца Н.А. Дурасова, который является украшением усадьбы Люблино. «Это выдающееся произведение русской усадебной архитектуры рубежа XVIII–XIX веков», — подчеркнул градоначальник.

По его словам, многие работы там уже завершены. В частности, отреставрированы барельефы на античную тематику, очищен лепной декор и устранены мелкие трещины. «В этом году всё должны закончить», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также идут противоаварийные работы в здании комбината газеты «Правда», одного из значимых памятников конструктивизма архитектора Пантелеймона Голосова. Там, по словам мэра, специалисты демонтируют аварийные участки и маркируют ценные фрагменты. В ходе работ были обнаружены деревянные буквы, которые в прошлом украшали фасад. Эти элементы будут сохранены.

Реставрационные мероприятия начались и на деревянной галерее главного дома усадьбы Узкое (Стрешневых — Голицыных). Ранее там была завершена реконструкция северного флигеля, где восстановили фасады и интерьеры, воссоздав утраченные элементы декора.

В марте Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве завершили реставрацию 157 памятников архитектуры. В частности, в рамках программы «1 рубль за кв. м в год» специалисты привели в порядок проездные ворота с гауптвахтой Хорошевского конного завода, доходный дом в Кропоткинском переулке и конюшни ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых. Также полностью были завершены работы на пяти объектах религиозного назначения, в числе которых — храм Святителя Николая Чудотворца в Новом Ваганькове на Трех Горах.