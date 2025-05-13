Депутат рады сообщил о нехватке бюджета Украины на ВСУ в 2025 году

Депутат Верховной рады Железняк: денег на ВСУ в бюджете Украины на этот год не хватает

13 мая 2025, 11:11 0

Фото: ТАСС/Иван Николаев