Депутат рады сообщил о нехватке бюджета Украины на ВСУ в 2025 году
В текущем году в украинском бюджете не хватает средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 мая сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«В этом году (как и в 2024, и 2023-м) в бюджете не хватает денег на армию», — написал он в Telegram-канале.
Депутат Верховной рады отметил, что по состоянию на середину мая очевидно, что потребность в средствах для армии станет больше. По его словам, потребность вырастет на 200 млрд гривен (более 388 млрд рублей).
Железняк уточнил, что в ближайшее время правительство Украины планирует внести проект изменения в бюджет 2025 года, чтобы выделить на армию дополнительно 200–250 млрд гривен (более 388–485 млрд рублей).
В феврале сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга пожаловался на острую нехватку ракет для американских систем Patriot. Он также отметил, что начал обсуждать с европейскими лидерами возможное финансирование украинской армии, если США откажутся оказывать помощь. По его словам, Европа готова взять на себя этот финансовый груз.