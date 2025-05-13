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Пленный боевик ВСУ рассказал о спасении благодаря сослуживцу и российским военным

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Фото: Минобороны РФ
dzen
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Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бродовей во вторник, 13 мая, поделился, как сослуживец спас ему жизнь, попросив помощи у российских солдат.

Военнопленный поделился, что был насильно мобилизован 4 января текущего года после того, как не являлся в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) при получении повесток. По его словам, сотрудники ТЦК окружили его дом, скрутили, надели на него наручники и отвезли в военкомат.

Бродовея направили на позицию с его товарищем. Он уточнил, что на месте узнал, что сослуживец связался с российскими военными и попросил о помощи. Сам военнопленный отметил, что попросил товарища не бросать его на передовой.

«Нас направили к русской границе, там начался обстрел, и благодаря своему товарищу я выжил. Когда началась стрельба <...>, нам сказали сдаться, и я сразу сдался. Благодарю русских солдат за то, что мне сохранили жизнь», — поделился он.

Бродовей также призвал своих сослуживцев сдаваться в плен российским солдатам, чтобы выжить.

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Накануне пленный военнослужащий ВСУ Николай рассказал «Известиям», что его сослуживцы сбежали, бросив боевика одного на позиции. Украинский военный уточнил, что солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ нашли его, когда он находился на позиции около двух суток. Он подчеркнул, что российские бойцы проявили человечность по отношении к нему.

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